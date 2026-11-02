北해커 훔친 비트코인, 테슬라 보유량 넘어…北연간 수출액 3배

북한 연계 해킹조직이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 탈취한 비트코인이 미국 전기차업체 테슬라의 보유량을 넘어서는 것은 물론, 비트코인을 국가 차원에서 축적해 온 엘살바도르 정부 보유량의 2배를 웃도는 것으로 나타났다.



이들이 탈취한 비트코인의 가치만 북한의 연간 수출액의 3배에 달한다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스. 로이터연합뉴스

1일(현지시간) 가상화폐 전문 매체 코인데스크와 코인텔레그래프 등에 따르면 지난달 29일 바이낸스 해킹 사건으로 탈취된 비트코인은 총 1만8천270개로, 개당 7만8천500달러의 시세를 적용하면 약 14억달러(약 1조8천701억)에 달한다.



이는 테슬라가 보유한 비트코인 1만1천509개보다 약 59% 많은 규모다.



미국 최대 가상화폐 거래소 코인베이스가 지난 9월 말 기준 투자 및 운영 목적으로 보유한 비트코인 1만8천71개보다도 199개 많다. 코인베이스가 고객을 대신해 보관하는 비트코인은 제외한 수치다.



일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 비트코인 보유량 1만8천712개에도 육박한다.



2021년 비트코인을 법정화폐로 채택했다가 이후 관련 제도를 변경한 중미 엘살바도르 정부의 보유량은 약 7천820개로, 이번 탈취량은 그 2.3배에 달한다.



북한 연계 해킹조직의 소행으로 지목된 이번 사건에서 탈취된 비트코인의 가치는 북한의 연간 상품 수출액도 크게 웃돈다.

최근 10년 북한의 연도별 수출입 추이. 코트라 제공

대한무역투자진흥공사(코트라)가 집계한 북한의 지난해 상품 수출액은 4억6천859만달러로, 이번에 탈취된 비트코인 가치 약 14억달러의 3분의 1 수준이다.



비트코인은 주요 기업과 국가의 보유량을 통해 탈취 규모를 가늠할 수 있는 지표지만, 이번 해킹에서는 이더리움과 스테이블코인 등 다른 가상자산도 대거 탈취됐다.



이들을 모두 합친 전체 탈취액은 약 63억 달러(약 8조4천155억)로, 가상자산 업계 역사상 단일 해킹으로는 최대 규모다.



지난해 2월 북한 연계 해킹조직이 가상화폐 거래소 바이비트에서 탈취한 약 15억달러와 비교해도 4배가 넘는 규모다.



블록체인 분석업체 비트쿼리가 공개된 거래 기록을 추적한 결과, 지난달 31일 기준 공격자들이 보유한 이더리움은 52만5천201개로 집계됐다. 이는 최초 탈취한 이더리움 외에 다른 가상자산을 이더리움으로 교환한 물량까지 포함한 수치다.



이는 주요 기업 이더리움 보유자 가운데 하나인 '더 이더 머신'의 보유량 49만5천362개를 웃도는 수준이다.



한편 FBI는 지난달 31일 발표한 자료에서 이번 해킹 사건의 배후로 북한의 해킹조직 '트레이더트레이터'(TraderTraitor)를 공식 지목했다.



이번 사건 발생 이후 북한이 해킹 배후로 지목돼 왔으나, 미국 수사당국이 이를 공식 확인한 것이다.



이 조직은 바이비트 해킹 사건의 배후로도 지목된 바 있다.



바이낸스는 전체 탈취 자산 가운데 약 30억달러를 블록체인상에서 회수하거나 동결했다고 밝혔다. 또 고객 자산 손실을 보전하기 위해 자체 자금을 투입하고 있으며, 해킹 경위와 추가 침입 경로 등에 대한 조사를 진행하고 있다.

<연합>

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