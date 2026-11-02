고령 탓인가…단정적 표현 늘고 저속해진 80세 트럼프의 입

도널드 트럼프 미국 대통령의 공개석상 발언이 점점 더 저속하고 장황하며 논리가 떨어지는 모습을 보이고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 1일(현지시간) 분석했다.



NYT에 따르면 트럼프 대통령이 대권에 처음 도전한 2015년부터 지금까지의 발언을 분석했을 때 '항상', '절대로', '완전히' 같은 단정적 표현을 10년 전보다는 19%, 2024년보다는 5% 더 많이 썼다.



나이가 들거나 인지 기능이 저하될 때 흔히 나타나는 흑백 논리적 사고의 징후라고 NYT는 지적했다.



저속한 표현도 늘었다. 트럼프 대통령은 1만 단어당 15개 정도의 비속어를 쓰는데 2년 전에는 14개, 10년 전에는 6개였다.



발언이 장황해지고 두서없어진 것도 눈에 띈다. 2016년 대선 유세 때와 비교했을 때 두 번째 임기 들어 연설에서 횡설수설하거나 이해하기 어려운 말을 늘어놓는 경우가 2.5배였다.



연설 시간은 10년 전 42분에 비해 지금은 85분으로 크게 늘었다.



트럼프 대통령의 어휘력과 발언 수준은 초등학교 4∼5학년 수준으로 예전과 비슷했다. 미국 대통령들의 발언 수준은 대체로 중학교 2학년 정도다.



공식일정은 첫 임기의 일평균 2.1회에 비해 1.3회로 줄어들었다. 소셜미디어에 올리는 게시물은 하루 평균 21차례로 2016년의 13차례보다는 늘고 2년 전의 34차례보다는 줄었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

밤에 늦게 자는 '올빼미형' 성향인 트럼프 대통령은 두 번째 임기 들어 열흘에 사흘 정도는 밤 12시부터 새벽 5시 사이에 게시물을 올렸다. 1시간에 10개 이상의 게시물을 올린 적도 240차례나 됐다.



트럼프 대통령은 최근 들어 공개석상에서 부적절한 발언을 서슴없이 하고 인신공격성 막말로 거침없이 내뱉는 모습을 잇따라 보이며 자제력이 더욱 저하된 것 아니냐는 우려를 낳았다.



중간선거 지원 유세에서 공화당 후보의 엉덩이를 칭찬하는 발언을 여러 차례 하는가 하면 마음에 들지 않는 질문을 하는 기자에게 제정신이 아니라고 쏘아붙이며 조용히 하라고 호통을 치기도 했다.



NYT는 "트럼프 대통령이 올가을 전국 유세와 백악관에서 이해하기 어려운 모습을 여러 차례 보여주며 나이와 (정신적) 안정에 대한 의문을 다시 불러일으켰다"고 지적했다.



트럼프 대통령은 올해 80세다. 작년 초 재집권 당시 78세로, 취임 당시 최고령 미국 대통령이었으며 전임 대통령인 조 바이든의 인지능력 저하를 조롱 대상으로 삼아왔다.



백악관은 트럼프 대통령이 예전 같지 않다는 우려를 일축했다. 데이비스 잉글 백악관 공보담당은 트럼프 대통령이 날카로운 판단력과 비할 데 없는 에너지를 보여주고 있다면서 "미국 국민은 대통령의 꾸밈 없고 투명한 모습을 사랑한다"고 강조했다.

<연합>

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