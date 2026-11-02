외국인 관광객 ‘지방공항 직행’ 늘었다

수도권 공항을 통하지 않고 곧바로 지방공항을 통해 입국하는 외국인이 증가하고 있는 것으로 나타났다.



한국공항공사는 올해 들어 지난 9월까지 공항별 외국인 입국 현황을 분석한 결과 김해·제주·청주·대구 등 지방공항의 외국인 입국객이 약 324만명으로 전년 동기 대비 약 37% 증가했다고 1일 밝혔다.



지방공항별로는 청주공항의 외국인 입국이 59.5% 늘어 가장 많은 증가율을 보였으며 김해공항 47.9%, 제주공항 27.9% 순으로 나타났다. 이들 지방공항의 외국인 입국 증가율은 인천·김포공항 등 수도권 공항 증가율(17.3%)을 훌쩍 넘는 수치다.



수도권 공항을 거치지 않고 지방공항으로 바로 입국해 지역 관광명소를 관광하는 외국인이 늘어나고 있다는 분석이다. 지방공항으로 입국한 외국인의 국적은 대만인이 약 96만명으로 전년 동기 대비 60.4% 증가했다.



특히 부산을 유달리 좋아하는 대만 여행객들의 방문에 힘입어 김해공항의 대만인 입국객은 약 65만명으로 전년 동기 대비 76.7%나 증가했다. 또 일본인 입국객은 김해·청주공항의 일본 지방 도시 노선 확대 등으로 43.5% 증가한 약 45만명을 기록했다. 중국인 입국객도 중국 항공사의 지방공항 운항 확대 등으로 29.4% 증가한 약 130만명으로 집계됐다.



지방공항의 외국인 입국 증가는 외국인의 방한이 가파르게 늘면서 지역 관광의 관문인 지방공항을 이용하려는 수요가 커지고 있기 때문인 것으로 보인다. 올해 1월부터 9월까지 공항을 통해 입국한 전체 외국인 수는 전년 동기 대비 21.1% 증가한 약 1503만명에 이른다.



한국공항공사는 공항 운영 역량을 강화하고 항공사 인센티브 지원과 신규 노선 유치를 지속해 국제선 연결망을 확대할 계획이다. 또 지자체·관광업계·해외 공항 등과 연계 관광상품 개발은 물론 해외 공동 마케팅을 확대해 외국인 관광객의 지역 방문을 유도하고 체류할 수 있도록 지원할 방침이다.

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