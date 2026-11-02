에르도안, 2일 8년 만에 국빈 방한

이재명 대통령이 3일 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 한국에서 정상회담을 갖는다. 양국 정상은 1년 만에 다시 만나 지난해 회담 이후 후속조치 상황을 점검하고 원전·방산 등의 분야에서 협력 강화 방안을 논의할 계획이다.



강유정 청와대 수석대변인은 1일 서면 브리핑을 통해 “에르도안 대통령이 2일부터 4일까지 한국을 국빈 방문한다”며 “에르도안 대통령의 방문은 2018년 국빈 방한 이후 8년 만이며, 지난해 11월 우리 정상의 튀르키예 국빈 방문 이후 약 1년 만에 양자 정상회담을 가질 예정”이라고 밝혔다. 두 정상이 마주하는 것은 지난 7월 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 이후 약 4개월 만이다.



두 정상은 3일 공식 환영식을 시작으로 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈만찬 등의 일정을 소화한다. 회담 테이블에는 교역·투자, 원전·방산, 바이오·에너지·과학기술 등 미래기술 협력 강화 방안이 오를 예정이다. 한반도 및 중동 정세를 포함한 국제 현안도 논의 대상이다. 이 대통령은 엑스(X)에서 “이번 방한을 계기로 방산을 비롯해 경제와 에너지 등 다양한 분야에서 협력을 확대하고, 양국 국민이 함께 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어가기를 기대한다”고 밝혔다.



조제 하무스오르타 동티모르 대통령도 5일부터 7일까지 이 대통령 초청으로 방한한다. 하무스오르타 대통령의 한국 방문은 2002년 양국 수교 이래 동티모르 정상의 최초 양자 공식 방한이라고 청와대는 설명했다. 양 정상은 6일 정상회담을 갖고 외교·안보, 기후변화, 지식재산 등의 분야에서 실질적 협력 확대 방안을 논의한다. 동티모르는 지난해 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 11번째 회원국으로 가입했다.

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