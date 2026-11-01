한울본부, 방사능방재 전체훈련 실시

한국수력원자력 한울원자력본부가 방사선비상 상황에 대비해 한울4호기 방사능방재 훈련을 실시하고 비상대응 체계를 점검했다.

한울본부는 지난달 29일 한울4호기 방사능방재 전체훈련을 실시했다고 1일 밝혔다.

한울4호기 방사능방재 전체훈련 모습. 한울본부 제공

방사능방재 전체훈련은 '원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법'에 따라 발전소별로 매년 한 차례 실시하는 법정 훈련이다.

방사선비상 발생 시 신속하고 체계적인 대응으로 사고를 조기에 수습하고 국민의 생명과 재산을 보호하며 방사선 영향을 최소화하는 데 목적이 있다.

이번 훈련에는 원자력안전위원회와 한국원자력안전기술원, 한국원자력의학원 관계자들이 참석했다.

훈련은 지진해일 내습과 증기발생기 세관 손상으로 방사성물질이 유출되고 발전소 내·외부 전원이 상실되는 상황을 가정해 진행했다.

참가자들은 저압 이동형 펌프차 운영과 주민 예상피폭선량 평가 등을 중점적으로 실시하며 사고 상황별 대응 절차와 협력 체계를 점검했다.

이용희 한울본부장은 "방사선비상 상황에 대비한 단계별 대응 절차와 체계를 면밀히 점검하는 계기가 됐다'며 "앞으로도 반복적인 훈련을 통해 비상대응 역량을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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