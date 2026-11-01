한울본부, 軍 레드팀 활용해 불법 드론 대비 방호체계 강화

한국수력원자력 한울원자력본부가 군과 협력해 고도화되는 드론 위협에 대응하고 원전 방호태세 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.

한울본부는 지난달 29일 15해안감시기동대대와 원전 방호태세 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

한울본부가 북면 흥부대박축제에서 이동홍보관을 운영하고 있다.

두 기관은 그동안 통합방위법에 따라 경계협정서를 체결하고 불법 드론과 해상 위협 등에 공동 대응해 왔다.

이번 협약은 최근 드론 위협이 고도화됨에 따라 협력 범위를 확대하고 원전 방호 역량을 높이기 위해 마련했다.

주요 협약 내용은 △대드론체계 도입 단계부터 군과 공동 검토 △보유 장비와 자원의 상호 연계 △정보 공유 등 공조 체계 개선 △군 레드팀을 활용한 방호태세 점검 등이다.

레드팀(Red Team)은 조직의 전략과 방호체계를 점검하기 위해 의도적으로 적군의 역할을 맡는 가상의 조직이다. 한울본부는 이를 활용해 방호체계의 취약점을 점검하고 대응 역량을 높일 방침이다.

한울본부가 15해안감시대대와 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

이용희 한울원자력본부장은 "드론 등 안보 위협이 고도화되면서 원전 방호의 중요성도 날로 높아지고 있다"며 "군과 협력해 원전 방호태세를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

이와 함께 한울본부는 지난달 29일 북면 흥부시장에서 열린 '제3회 흥부대박축제'에서 이동홍보관을 운영하며 주민들과 소통하고 원전 관련 정보를 알렸다.

이동홍보관에는 건식저장시설과 한수원 지원사업 관련 안내 공간을 마련하고, 방문객들이 추억을 남길 수 있는 '한울네컷' 포토부스를 함께 운영했다.

축제를 즐기는 주민들이 원전 관련 정보를 자연스럽게 접하고 한울본부와 소통할 수 있도록 현장 중심의 홍보 활동을 펼쳤다.

이용희 본부장은 "차가운 날씨에도 북면 주민들과 인사하며 소통할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역사회와의 소통을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

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