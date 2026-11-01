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포항특정경비지역사령부, 6·25 전쟁 전사자 유해발굴 작전 돌입

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포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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11월2일~27까지 4주간 포항 죽장면 일원서 유해발굴 작전 착수

포항특정경비지역사령부는 지난달 29일 포항 죽장면 고로쇠 광장에서 6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식 행사를 거행했다고 1일 밝혔다. 

 

행사에는 포항특정경비지역사령관(해병소장 박성순)과 인접 및 예하 부대 지휘관들을 비롯 국방부 유해발굴단, 포항시 관계자, 죽장면장, 6·25 참전유공자회 등 민·관·군·보훈단체 관계자 60여 명이 참석한 가운데 엄숙히 진행됐다. 

 

6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 포특사령관을 비롯한 참석자들이 시삽을 하고 있다. 부대 제공
6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 포특사령관을 비롯한 참석자들이 시삽을 하고 있다. 부대 제공

행사는 ▲개식사 ▲포특사령관 추념사 ▲6·25 참전용사 회고사 ▲종교의식 ▲헌화 및 분향 등의 순으로 진행됐다. 

 

이어 포특사령관과 기관별 대표들이 시삽을 하며 유해발굴의 첫 삽을 떴다. 유해 발굴작전은 오는 11월 2~27일까지 4주간 진행될 예정이다. 

 

포항시 죽장면 대우산 일대는 6·25전쟁 낙동강 최후 방어선 전투 지역으로 ’2024년부터 유해발굴작전을 진행해오고 있는 지역이다. 

 

2024년 2구, 2025년에는 4구의 유해를 수습했으며, 이번 작전에는 1사단 포병대대 장병 및 국방부 유해발굴감식단 전문요원 140여 명이 투입된다. 

 

6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 보훈단체 기관별 대표자들이 헌화 후 호국영령에게 경례하고 있다.
6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 보훈단체 기관별 대표자들이 헌화 후 호국영령에게 경례하고 있다.

이번 유해발굴작전을 지휘하는 배상호 중령은 “국가를 위해 산화하신 선배 전우들을 끝까지 찾아 모시는 막중한 임무에 대해 깊은 책임과 사명감을 느낀다” 며 “임무 수행간 단 한 건의 안전사고 없이 산야에 잠들어 계신 호국영령들을 한 분이라도 더 찾아 국가와 가족의 품으로 모시기 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다. 

 

한편 부대는 발굴을 마친 뒤 국방부 유해발굴 감식단과 협의해 영결식을 거행할 예정이다.


포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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