'경주 에이펙'의 영광을 다시 한번… 기념관 문 열고 보문호반 축제 열기

경북도와 경주시가 2025년 APEC 정상회의 성공개최 1주년을 맞아 기념관을 개관하고 시민과 관광객이 함께하는 다채로운 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다.

경주엑스포대공원이 ‘APEC 기념공원’으로 이름을 바꾸고 ‘APEC 정상회의 기념관’이 문을 열었다.

‘APEC 정상회의 기념관’ 개관식 모습. 경주시 제공

경북도와 경주시에 따르면 지난달 31일 경주APEC기념공원 천마광장에서는 ‘APEC 정상회의 기념관’ 개관식과 연계 행사가 개최됐다.

새롭게 문을 연 APEC 정상회의 기념관은 당시 정상회의장과 한미·한중 양자회담장을 재현해 눈길을 끌었다. 기념관에는 APEC 주요 장면과 기록을 담은 기록보관소도 마련됐다.

미디어홀에서는 신라의 실크로드 교류부터 2025년 APEC 개최까지 경주의 국제교류 역사를 소개한다. 컨퍼런스홀에서는 APEC 정상회의 회고 사진전이 오는 12월 31일까지 열린다.

개관식에는 주낙영 경주시장과 이철우 경북도지사, 김석기 국회의원 등이 참석했다. 마티아스 프랑케 주한칠레대사와 티무르 클라르제이슈빌리 주부산러시아총영사 직무대리도 자리를 함께했다.

지난 10월 31일 경주APEC기념공원 천마광장에서 열린 'APEC 정상회의 기념관 개관식'에서 주요 참석자들이 개관 기념 퍼포먼스를 펼치고 있다

이날 시민 2400여 명과 보문관광단지 입주업체 관계자들도 참석해 APEC 성공개최 1주년의 의미를 되새겼다.

축하공연에는 인기 트로트 가수 박지현과 경주시 홍보대사인 아이돌 그룹 리센느가 출연해 분위기를 달궜다. 특히 행사장 외부에도 주최 측 추산 5000여 명의 관람객이 몰리며 높은 관심을 보였다.

연계행사인 ‘보문나이트런 with 월리’에는 4100여 명이 참가해 보문호 일대의 야경을 배경으로 달리기와 걷기를 즐겼다.

참가자들은 월리 캐릭터 티셔츠와 양말을 착용하고 경주화백컨벤션센터(HICO) 등 APEC 주요 시설 주변을 달렸다.

지난달 30일부터 이틀간 열린 ‘APEC 메모리얼 페스타’에는 국내 유학생 1000여 명이 참여해 다양한 문화교류 프로그램을 즐겼다.

행사에서는 ‘K컬처 콘테스트’와 수막새의 미소 홍보모델을 선발하는 ‘스마일 콘테스트’, APEC 회원국의 문화를 소개하는 ‘APEC 세계문화홍보관’ 등이 운영됐다.

참가 유학생들은 한국문화를 체험하고 서로의 문화를 공유하며 교류의 시간을 가졌다.

경주시는 APEC 성공개최 1주년과 공원 명칭 변경을 기념해 경주APEC기념공원(옛 경주엑스포대공원)을 오는 8일까지 무료 개방한다.

주낙영 시장은 “기념관 개관은 APEC 성공개최의 성과를 미래 세대와 공유하는 뜻깊은 계기”라며 “시민과 관계자들께 감사드리며, APEC 유산을 관광자산으로 발전시켜 경주의 국제적 위상을 높이겠다”고 말했다.

경북도는 APEC 개최 성과를 지속가능한 성장동력으로 발전시키기 위해 기존 포스트 APEC 10대 사업을 재검토하고, 실현 가능성과 정책적 파급효과가 높은 핵심사업 중심으로 재편할 계획이다.

세계경주포럼의 국비 확보와 정례화, APEC 외교문화원(가칭) 건립으로 국제교류와 협력 거점을 구축한다.

APEC 기념공원과 기념관을 중심으로 국제문화교류·관광 콘텐츠를 늘리고, 국제회의·전시컨벤션 산업 활성화와 국제행사 유치로 경주의 국제 경쟁력을 높일 계획이다.

이철우 경북도지사는 “APEC 정상회의는 대한민국과 경북도의 역량을 전세계에 보여준 역사적인 순간이자 경주가 세계적인 도시로 도약할 수 있는 소중한 기회였다”며 “포스트 APEC은 이제 시작인 만큼, 정상회의가 남긴 역사적 유산과 국제적 위상을 경북의 미래 성장동력으로 발전시켜 경주를 세계인이 찾고 세계와 교류하는 대한민국 대표 문화관광·국제회의 도시로 육성해 나가겠다”고 강조했다.

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