동국대 와이즈캠퍼스 교수 4명, 세계 상위 2% 과학자 선정

동국대 와이즈(WISE)캠퍼스는 국제 학술 출판사인 엘스비어와 스탠퍼드대가 발표한 '2026 세계 상위 2% 과학자'에 교수 4명이 선정됐다고 1일 밝혔다.

동국대 와이즈캠퍼스 전경. 동국대 와이즈캠퍼스 제공

전동협 자동차소재부품공학과 교수는 이차전지 및 에너지 소재 분야를 중점 연구해 2020년부터 7년 연속으로 세계 상위 2% 과학자에 뽑혔다.

소재선 바이오·화학융합학부 교수는 분자면역학 분야 연구를 통해 2023년부터 4년 연속 세계 상위 2% 과학자에 선정됐다.

김태우 바이오·화학융합부 교수는 2022년 동국대 와이즈캠퍼스에 부임한 뒤 분자세포생물학, 면역학 등을 바탕으로 항암 및 난치성 질환 치료제 개발에 주력하고 있다.

마붑알람 글로컬혁신공학부 교수는 무기화학과 유기화학 관련 연구를 수행해 학문적 성과를 내고 있다.

한편 엘스비어와 스탠퍼드대는 우수논문 인용지수인 스코퍼스 데이터를 기반으로 전 세계 연구자의 논문 인용지표와 학문적 영향력 등을 종합 분석해 분야별 상위 2% 과학자를 선정하고 있다.

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