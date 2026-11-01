원료 낙하 68% 감소… 포스코 포항제철소 설비 개선 효과

포스코 포항제철소가 철광석 등 원료와 연료를 운반하는 핵심 이송설비를 개선해 고장과 원료 낙하가 크게 감소한 것으로 나타났다.

1일 포스코에 따르면 포항제철소는 지난 10개월간 전담 조직을 구성해 고로 생산과 직결된 핵심 이송설비의 개선과제 492건을 발굴해 개선작업을 마쳤다.

이송설비를 개선한 포스코 포항제철소 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 포스코 제공

제철소는 벨트 손상, 화재, 원료 낙하 등 이송설비에서 반복되던 문제를 집중 분석해 맞춤형 개선안을 적용하고 신기술과 신소재를 도입했다.

그 결과 월평균 원료 낙하는 이전보다 68% 감소했고 이상 발생 건수가 63% 줄었다.

가루 형태 철광석을 덩어리로 만드는 소결기 정지 시간은 76%, 고로 고장 조치 시간은 95% 각각 단축됐다.

포항제철소는 생산성 향상과 정비비 절감, 용역비 감소를 더하면 연간 약 57억6000만원 규모의 비용 절감 효과가 있다고 분석했다.

이번 활동을 추진한 이대현 QSS섹션 리더는 "앞으로도 현장 경험을 되살려 우수사례를 다른 공장으로 전파하는 한편 직원 모두가 안심하고 일할 수 있는 쾌적하고 안전한 작업장을 만들어가도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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