美 FBI “바이낸스 가상자산 해킹 배후는 北”

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스를 해킹해 63억달러(약 8조4000억원) 상당의 가상화폐를 탈취해 간 범행의 배후로 미국 연방수사국(FBI)이 북한을 지목했다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 로고와 코인 모형의 모습. 사진은 기사의 특정 내용과 직접적인 연관이 없음. 연합뉴스

FBI는 지난달 31일(현지시간) “바이낸스에서 60억달러 이상의 가상화폐를 탈취한 사건의 배후가 조선민주주의인민공화국(북한)이라는 사실을 알린다”고 발표했다. FBI가 북한을 해킹 배후로 공식 확인한 것은 이번이 처음이다.



앞서 바이낸스는 지난달 29일 가상자산 63억달러 상당이 무단 인출됐다고 밝혔다. 이는 가상자산 업계 역사상 단일 해킹으로는 최대 규모다.



FBI는 범행 주체가 북한의 정예 해킹조직으로 알려진 ‘트레이더트레이터(TraderTraitor)’라고 적시했다. 트레이더트레이터는 북한 정권의 지원을 받는 해킹조직 라자루스 그룹의 산하조직으로 알려져 있다. FBI는 “트레이더트레이터 활동자들이 탈취한 자산을 주로 이더리움(ETH)으로 전환하는 정황을 포착했다”며 탈취된 가상화폐가 탈중앙화금융(DeFi)과 즉시 교환 서비스를 통해 다른 가상화폐로 전환되는 방식으로 추가 자금세탁이 이뤄질 것이라고 예상했다.



바이낸스 측은 도난자산의 95% 이상을 사내 자금 등으로 복구했으며, 이날 부분적으로 출금 서비스를 재개했다고 밝혔다.



이와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령은 “(배후가) 북한인지는 모르지만, 만약 그렇다면 북한과 이 문제에 대해서 이야기할 것”이라고 말했다.

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