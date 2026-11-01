반도체 날개 단 K수출, 꿈의 1조달러 보인다

우리나라의 10월 수출이 1153억달러를 기록하며 올해 누적 수출액이 사상 처음 9000억달러를 넘어섰다. 이런 추세면 독일, 미국, 중국에 이어 세계에서 4번째로 ‘수출 1조달러’ 시대를 열 것으로 보인다.



산업통상부가 1일 발표한 지난달 수출입동향에 따르면 수출액은 1152억8000만달러로 지난해 10월과 비교해 93.7% 증가했다. 지난 9월(1211억달러)에 이어 역대 월간 수출 2위 기록으로, 두 달 연속 1100억달러를 웃돌았다. 올해 1∼10월 누적 수출액은 지난해 동기 대비 60.6% 증가한 9300억달러다. 700억달러만 더 하면 되는 연간 수출 1조달러는 이달 중 거뜬히 달성할 전망이다.



이번에도 반도체가 수출 호조를 견인했다. 10월 반도체 수출은 564억4000만달러로 전년 동기 대비 259.4% 급증했다. 반도체 수출액이 500억달러를 넘어선 건 9월에 이어 두 번째다. 글로벌 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 산업에서 뒤처지지 않기 위해 설비 투자에 적극 나서면서 반도체 수출 단가와 물량이 모두 높은 수준을 유지한 영향이다.

반도체 외 주력 품목도 대체로 증가했다. 20대 주요 수출 품목 중 18개 품목의 수출이 늘었다. 자동차 수출은 65억5000만달러로 18.1% 증가해 역대 10월 중 최대 실적을 기록했다. 추석 연휴 시점 이동에 따른 조업일수 증가와 하이브리드차 수출 호조 덕분이다. 서버 인프라 투자 확대에 따른 수혜로 컴퓨터 수출도 58억5000만달러로 전년 동월 대비 496.6% 증가했다. 화장품(14억4000만달러)과 농수산식품(11억1000만달러), 바이오헬스(15억3000만달러)는 모두 역대 10월 중 최대 실적을 기록했다.



지난달 수입은 36.0% 증가한 727억8000만달러였다. 에너지 수입이 164억9000만달러로 63.1% 늘었으며 에너지 외 수입 역시 29.7% 증가한 562억9000만달러를 기록했다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 425억달러 흑자로, 21개월 연속 흑자다.



이재명 대통령은 엑스(X)에 “100억달러 수출을 축하하던 시절이 엊그제 같은데 감격”이라며 “정부가 실용적 국익외교를 통해 여러분이 뛸 경제영토 확장에 더 노력하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이 게시물에 ‘위대한 대한 국민 만세’, ‘위대한 대한민국 만세’라는 해시태그를 달았다.

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