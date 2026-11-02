독극물 맞고 생존 美 사형수 “마음도 고통”

미국에서 독극물 주입 방식의 사형 집행을 받고도 살아남은 여성 사형수가 “(병원에서) 깨어나 보니 끔찍한 통증과 혼란뿐이었다”며 한 달 만에 처음으로 입장을 밝혔다.

지난달 30일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 미국 테네시주 사형수 크리스타 파이크(50·사진)는 변호인들을 통해 발표한 성명에서 “죽을 준비를 마치고 사형장에 들어갔고, 마음의 평정을 찾은 상태였다”며 이같이 밝혔다. 그는 “그날(사형 집행일) 밤 이후의 삶은 생각해본 적이 없다”며 “피해자 가족이 겪은 끔찍한 고통과 상실을 계속 생각하고 있다”고 주장했다. 그러면서 “고통은 육체적인 것만이 아니다. 마음과 영혼에도 고통이 있다”고 덧붙였다.

파이크는 1995년 당시 18세의 나이로 남자친구 등과 함께 19세 여학생 콜린 슬레머를 잔혹하게 살해한 혐의로 이듬해 사형을 선고받았다. 약 30년간 복역한 파이크는 9월30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형집행용 약물인 펜토바르비탈을 두 차례 투여받고도 살아남아 병원으로 이송됐다.

빌 리 테네시 주지사는 올해 말까지 사형 집행을 유예한 채 사형 집행 실패에 대한 독립적인 조사를 지시했지만, 파이크를 종신형으로 감형해달라는 요구에는 선을 그었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지