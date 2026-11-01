“韓, 제2의 조국”… 부산서 잠든 佛 6·25 영웅

“한국은 나의 제2의 조국이다.”
6·25전쟁에 참전한 프랑스 노병 세르주 가브리엘 아르샹보가 생전 소망에 따라 부산 유엔기념공원에서 전우들과 영면에 들었다. 70여년 전 목숨을 걸고 함께 싸웠던 전우들 곁에 잠들고 싶다는 마지막 바람이 이뤄졌다.
1일 재한유엔기념공원관리처에 따르면 전날 부산 남구 유엔기념공원 참전용사 묘역에서는 아르샹보 참전용사의 안장식이 엄수됐다. 안장식에는 미셸 미라이에 주한 프랑스 대사대리와 강윤진 국가보훈부 차관 , 제이비어 브런슨 유엔군사령관 , 박수영 국회의원, 박재범 남구청장, 곽광섭 해군작전사령관 등 70여명이 참석해 고인의 마지막 길을 배웅했다.
1930년 프랑스에서 태어난 고인은 18세에 프랑스군에 입대해 인도차이나 전쟁에 참전한 뒤 6·25전쟁 발발 소식을 듣고 다시 참전을 자원했다. 1951년 10월 유엔군사령부 산하 프랑스대대 소속으로 한국에 도착해 철의 삼각지대와 철원 서쪽 등에서 복무했다. 특히 1952년 7월 티본(T-Bone) 전투는 평생 잊지 못할 기억으로 남았다. 당시 진지의 주인이 일곱 차례나 바뀔 정도로 치열한 전투가 벌어졌고 전투가 끝난 뒤에는 전우들의 시신을 직접 수습해야 했다. 그는 전우를 대신해 경계근무를 선 뒤 복귀하자마자 자신이 서 있던 자리에 포탄이 떨어져 목숨을 건지기도 했다. 이 같은 용맹함을 인정받아 여단급 표창과 프랑스 정부의 해외작전 전쟁십자훈장 동성장을 받았다.
전쟁이 끝난 뒤 그는 1980년대부터 프랑스 한국전 참전용사협회 활동에 참여해 추모행사에 참석했으며, 한국에서 전사한 전우들이 잠든 유엔기념공원에 자신도 묻히고 싶다는 뜻을 여러 차례 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지