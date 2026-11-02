SK 사장단 인사… ‘안정 속 에너지 쇄신’ 방점

SK그룹이 ‘안정 속 에너지 쇄신’을 택한 2027년 사장단 인사를 단행했다. SK하이닉스와 SK㈜ 등 주력 계열사 최고경영자(CEO)는 대부분 유임해 경영의 연속성을 지키되, 에너지·화학 사업군에는 변화를 줬다. 이번 인사를 통해 SK그룹은 인공지능(AI) 시대에 대비한 신사업 육성과 수년째 이어온 사업 재편에도 서두르겠다는 의지를 내비쳤다.



1일 SK그룹에 따르면, 지난달 30일 임시 수펙스추구협의회를 열고, 각 계열사 이사회에서 결정된 사장단 인사 사항을 공유했다. 주요 계열사 CEO들을 유임해 경영 안정성을 확보하는 동시에 사업 재편과 미래 성장전략을 실행할 인사를 배치했다는 게 SK그룹의 설명이다.

장용호 대표이사(왼쪽), 정승일 총괄사장, 강동수 사장.

이번 인사에서 가장 변화가 큰 곳은 에너지·화학 사업군이다. 그룹의 에너지 주력 계열사인 SK이노베이션은 산업통상자원부 차관 출신의 정승일 사장을 신임 총괄사장으로 내정했다. 정 사장은 한국가스공사 사장과 한국전력공사 사장을 지낸 ‘전력 에너지 전문가’다. 지주사 SK㈜의 운영 전반을 총괄해 온 강동수 사장도 SK이노베이션에 합류한다. 전략·재무 전문가인 강 사장은 정 사장을 도와 SK이노베이션의 사업 구조 최적화와 운영 효율 개선에 집중할 것으로 보인다. 이번 인사를 계기로 SK이노베이션은 정유·화학사를 넘어 AI 전력 인프라 사업 담당 기업으로의 변화에 속도를 낼 전망이다.



반도체 사업을 맡는 그룹의 핵심 회사인 SK하이닉스는 곽노정 현 사장이 유임된 가운데 일부 사장단의 임무를 재조정한다. 제품 개발을 지휘해 온 안현 개발총괄 사장은 미주총괄로 이동하고, 차선용 미래기술연구원장이 개발총괄 사장을 겸임한다. 동시에 그룹의 전략통으로 꼽히는 윤풍영 글로벌성장TF 담당 사장이 곽 사장 직속 조직인 ‘코퍼레이트 센터’ 총괄을 맡는다. 주요 고객사인 미국 AI 기업들과 협업을 늘리는 동시에 차세대 메모리 반도체 개발에 힘을 주기 위한 인사로 풀이된다.



지주사인 SK㈜는 현 CEO인 장용호 대표이사가 유임된다. 동시에 기업구조 관리 전문가인 김선혁 SKC 전략부문장이 담당 사장을 맡는다. 그간 사업 체질을 근본적으로 개선하기 위해 추진해 온 ‘사업 구조개편’에 속도를 낼 계획이다.



재계에서는 회사를 AI 산업 전 영역을 아우르는 기업으로 키워내려는 최태원 SK그룹 회장의 의지가 반영된 인사라고 본다. SK이노베이션의 전력 전문가 CEO 선임, SK하이닉스의 미국 협력 강화 모두 AI와 밀접한 관련이 있다는 이유에서다. SK그룹 관계자는 “안정 속 과감한 쇄신과 검증된 책임경영 체제를 바탕으로 강도 높은 사업전략 구조개편을 조기에 매듭짓고, AI와 첨단 기술 중심의 미래 성장동력을 확보할 것”이라고 말했다.

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