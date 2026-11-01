대구 ‘맛∙커피’ 통했다…음식박람회∙커피페스타, 역대 최대 4만여명 방문

지난달 29일부터 31일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 동시에 열린 ‘제24회 대구음식산업박람회’와 ‘2026 대구국제커피&카페페스타’가 역대 최대 규모인 4만1000여명의 관람객을 끌어모으며 막을 내렸다. 특히 대구음식산업박람회의 수출상담액이 지난해보다 50% 급증하는 등 비즈니스 부문에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

1일 대구시에 따르면 식품∙외식 및 커피 관련 업체 262개사가 참여해 총 454개 부스를 마련한 이번 행사에 사흘간 약 4만1000명의 관람객이 다녀간 것으로 집계됐다. 이번 박람회는 단순한 전시∙전파를 넘어 실질적인 비즈니스 창출의 장 역할을 톡톡히 해냈다.

제24회 대구음식산업박람회'와 '2026 대구 국제 커피&카페페스타'가 열리고 있다. 대구시 제공

대구음식산업박람회 기간 이틀간 진행된 수출상담회에는 중국, 베트남, 몽골, 이집트 등 7개국 12개사의 해외 바이어가 참여했다. 총 120건의 대면 상담을 진행한 결과, 수출상담액은 전년 대비 50% 급증한 542만 달러를 기록했다. 계약 추진액 역시 전년 대비 50% 증가한 181만 달러로 집계됐다. 국내 판로 개척을 위한 대형유통사 구매상담회에서도 1대 1 맞춤형 상담을 통해 총 상담액 약 29억원, 계약 추진액 10억원의 성과를 달성했다.

동시 개최된 ‘대구국제커피&카페페스타’도 글로벌 축제로의 위상을 굳혔다. 지난해 4개국이 참여했던 ‘글로벌커피관’에는 올해 페루, 코스타리카, 엘살바도르, 태국, 말레이시아 등이 새롭게 합류해 총 9개국으로 늘었다. 행사 기간 해외 생산국 15개사와 국내 바이어 70개사는 1200여 건의 상담을 진행했다. 이를 통한 구매상담액은 전년 대비 50% 상승한 180억원, 계약액은 32% 증가한 50억원을 기록해 대구 커피산업의 경쟁력을 입증했다.

추경호 대구시장은 “이 행사는 해외 시장에 지역 식품기업의 우수한 품질과 기술력을 알리는 계기가 됐다”며 “앞으로도 우수한 미식 자원을 체류형 관광상품과 연계하고, 우수 식품기업들이 글로벌 신규 판로를 확대하도록 지원하겠다”고 말했다.

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