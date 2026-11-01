빗속에서 펼쳐진 조선 호위군의 위용 [한강로 사진관]

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용 문양이 그려진 둥근 방패들이 빈틈없이 맞물렸다. 몸을 낮춘 군사들이 앞과 위를 방패로 막아 벽을 세웠다. 비에 젖은 경복궁 흥례문 광장 위로 붉고 푸른 군복 자락이 펼쳐졌다. 우산을 쓴 관람객들 앞에서 조선의 궁궐을 지키던 호위군의 훈련이 되살아났다.

1일 오후 서울 종로구 경복궁에서 ‘궁궐 호위군 사열의식 첩종(疊鐘)’이 열렸다. 국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원이 마련한 이번 행사는 지난달 30일부터 이날까지 사흘간 진행됐다. 조선시대 국왕이 호위군의 훈련 상태를 직접 살피던 군사의례를 재현한 자리다.

‘첩종’은 종을 연달아 친다는 뜻이다. 비상사태에 대비해 군사를 불러 모으고, 국왕 앞에서 준비 태세를 점검하는 의식이었다. 이번 행사는 『경국대전』 병전의 ‘첩종’과 『국조오례의』 군례의 ‘대열의’ 기록을 토대로 구성됐다. 궁궐의 경계를 지키는 군사들의 움직임에는 군율을 바로잡고 왕권을 굳건히 하려던 조선의 통치 질서가 담겨 있다.

행사는 첩종에 이어 참여 인원을 확인하는 점고, 대열을 갖추고 움직이는 진법, 무예를 선보이는 연무 순으로 진행됐다. 깃발과 징·북의 신호에 따라 군사들이 진형을 바꾸고, 좌군과 우군으로 나뉜 내금위 군사들이 무예를 펼치는 구성이다.

방패를 앞세운 군사들이 칼을 뻗었고, 붉은 옷과 푸른 옷을 입은 군사들은 나란히 활시위를 당겼다. 서로 칼을 겨누는 대결에서는 한 사람이 몸을 높이 띄워 상대의 공격을 피하는 동작을 선보였다. 넓게 퍼진 옷자락과 공중에 뜬 두 발이 맞붙은 순간의 긴장감을 더했다.

광장을 넓게 바라보면 개별 군사의 동작은 하나의 대열이 된다. 색색의 깃발 아래 창과 칼, 방패가 어우러지고, 젖은 바닥에는 군복의 빛깔이 비쳤다. 관람객들은 광장 가장자리에 늘어서 우산 아래로 이 장면을 지켜봤다. 궁궐의 단청과 기와지붕을 배경으로 펼쳐진 군사들의 움직임이 오래된 기록 속 의례를 눈앞의 풍경으로 바꿨다.

궁궐은 건물만으로 과거를 전하지 않는다. 그곳을 지켰던 사람들의 옷차림과 걸음, 대열을 통해서도 시간을 이어간다. 11월의 첫날, 비 내리는 경복궁에서 조선 호위군의 하루가 다시 펼쳐졌다.

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