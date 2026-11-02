잘 사용하고 이용하는 법! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 018

□ 수사 단어 ·이용(利用)[이롭게 씀] : 대상을 이롭거나 쓸모 있게 만듦. 또는 어떤 사람이나 기회를 자신의 이익을 위해 씀. (Use/Take advantage of) ·사용(使用)[부려 씀] : 사람이나 물건을 일정한 목적에 맞게 부리어 씀. 주로 물건을 쓸 때 많이 써요. (Use/Employ) ·이익(利益) : 물질적으로나 정신적으로 보탬이 되는 것. ·편리(便利) : 이용하기가 편하고 쉬움. ·사명(使命) : 맡겨진 사람의 무거운 책임이나 임무.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '이용'과 '사용'은 무언가를 '쓴다'는 점은 같지만, 결정적인 차이가 있습니다.

먼저 사용(使用)은 '목적에 맞게 부리는(使) 것'이에요.

가위, 스마트폰, 자동차 같은 '물건'을 원래 용도대로 쓸 때 주로 등장하죠. "지갑을 사용하다", "방을 사용하다"처럼 눈에 보이는 대상을 다룰 때 아주 자연스럽습니다.

반면 이용(利用)은 '나에게 이롭도록(利) 만드는 것'이 핵심이에요.

그래서 물건뿐만 아니라 '기회', '제도', ‘시설’을 내게 이익이 되게 활용할 때 써요. "대중교통을 이용하다", "도서관을 이용하다"처럼 말이죠.

여기서 잠깐! '사람'에게 이 두 단어를 쓸 때는 아주 무서운 반전이 일어납니다. 회사에서 직원을 정당하게 고용할 때는 '인력 사용(Employment)'이라고 하지만, 만약 누군가를 내 이익을 위해 속여먹었다면 "사람을 이용했다(Take advantage of)"라고 해요. 이때의 '이용'은 상대의 마음을 아프게 하는 나쁜 범죄가 될 수 있으니 절대 해서는 안 되겠죠?

□ 수사 확인

1. 다음 중 단어의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 이번에 새로 산 필통을 학교에서 사용했다.

② 지하철을 이용하면 약속 장소에 늦지 않게 갈 수 있다.

③ 친구의 약점을 나쁜 곳에 사용하는 행동은 옳지 않다.

④ 이 카드는 전국의 모든 편의점에서 사용이 가능하다.

2. 다음 수사 일지를 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 이용, 사용, 이익, 편리, 사명

"탐정은 마을의 안전을 지켜야 한다는 무거운 ( ① )감을 품고 수사를 시작했습니다. 범인은 사람들이 자주 ( ② )하는 지하철역 부근에 숨어 있었죠. 탐정은 수사의 ( ③ )함을 더해줄 최신 장비를 ( ④ )하여 범인의 위치를 추적했습니다. 범인은 자신의 ( ⑤ )만을 위해 친구들의 신뢰를 나쁜 목적으로 ( ⑥ )한 파렴치한이었습니다."

□ 수사 단서

사용(使用)의 '사(使)'는 '심부름꾼'이나 '부리다'라는 뜻이 있어서 물건을 내 손발처럼 부릴 때 써요. 이용(利用)의 '이(利)'는 '이익'이나 '편리'처럼 내게 도움이 되게 만드는 것이랍니다. [물건을 부림=사용 / 내게 이롭게 함=이용]

유도 질문: "버스를 타고 학교에 가는 것은 '버스 사용'일까, '버스 이용'일까? 그리고 친구에게 숙제를 대신 시키는 것은 친구를 '사용'한 걸까, '이용'한 걸까?“

[정답]

1번: ③ (약점이나 기회, 사람의 마음을 다룰 때는 '이용하다'를 써야 어울립니다.)

2번: ① 사명 ② 이용 ③ 편리 ④ 사용 ⑤ 이익 ⑥ 이용

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지