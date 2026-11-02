지능형 발전 운영 구축… 年 21억 경제효과 기대

한국서부발전이 김포열병합발전소에 AI와 로봇을 도입해 설비 점검시간을 획기적으로 단축했다. 설비고장 예방과 발전효율 개선 등을 통해 연간 21억원 이상의 경제효과도 거둘 것으로 기대된다.



1일 서부발전에 따르면 김포열병합발전소에서 로봇을 활용한 무인점검으로 기존 점검 업무의 37%를 대체하고 연간 점검시간도 7300시간 정도 아낄 수 있을 전망이다.



AI의 설비 이상 진단 정확도는 96.8%에 달한다. 이 AI시스템을 활용하면 기존에 20분가량 걸리던 위험성 평가 업무도 15초로 단축할 수 있다. 서부발전은 이러한 기술력을 인정받아 최근 열린 ‘2026 공공기관 AI 혁신 챌린지’에서 ‘AI가 운전하고 로봇이 점검하는 국내 최초 국산 가스터빈’ 과제로 AI 서비스 실증·개념검증(PoC) 부문 대상을 받았다.



특히 발전설비의 운영·진단·최적화에 필요한 핵심 소프트웨어를 국산화하고 AI의 분석 결과를 로봇의 현장점검과 연계한 점이 높은 평가를 받았다.



경제적 효과도 상당하다. 서부발전은 AI와 로봇 기술 도입으로 연간 약 21억2000만원의 경제효과가 발생할 것으로 추산했다. 무인점검에 따른 생산성 향상 효과가 2억1000만원, 설비고장 예방에 따른 발전손실 감소 효과가 5억6000만원에 달할 것으로 조사됐다. 발전량 예측 정확도 향상에 따른 전력판매 수익 증가 효과는 2억7000만원, 열 공급 효율 1% 개선에 따른 경제효과는 10억8000만원으로 분석됐다.



김포열병합발전소에 구축 중인 디지털트윈 기술은 해외에서 성과를 인정받았다. 서부발전은 지난달 28일 프랑스 파리에서 열린 ‘제23회 스티비어워즈 국제비즈니스대상’에서 이 프로젝트로 신제품·기술 솔루션 부문 금상을 수상했다. 발전소의 각종 운영정보를 3차원 가상모형에 통합하고 AI와 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) 등 첨단기술을 접목해 운영·안전관리 체계를 고도화한 점이 긍정적인 평가를 받았다.



서부발전 관계자는 “이번 수상은 국산 가스터빈에 인공지능과 로봇 기술을 적용해 발전설비 운영 효율과 현장 안전성을 높인 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 현장 실증을 거쳐 기술의 신뢰성을 높이고 경제적 효과를 더욱 철저히 검증하겠다”고 말했다.

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