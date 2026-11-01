채용 혜택 내건 SK하이닉스 '해커톤'… 시스템 장애로 예선 파행

SK하이닉스가 채용 혜택을 내걸고 연 인공지능(AI) 해커톤에서 시스템 장애가 발생해 예선을 다시 치르게 됐다.

1일 대회 참가자들에 따르면 지난달 31일 열린 ‘SK하이닉스 AI 해커톤 2026’ 2차 예선은 시스템 접속이 반복적으로 끊기며 중단됐다.

SK하이닉스가 채용 혜택을 내걸고 연 인공지능(AI) 해커톤에서 시스템 장애가 발생해 예선을 다시 치르게 됐다. 사진은 SK하이닉스 본사 전경. 뉴시스

SK하이닉스는 학벌과 전공, 어학성적 등 스펙을 배제하고 AI 인재를 발굴하고자 이 대회를 열었다. 총상금은 1억원으로, 우수한 역량을 보여준 참가자에게 회사채용 때 서류 전형과 SKCT(SK그룹 채용 과정의 일부인 종합역량검사) 면제 혜택을 내걸어 관심을 끌었다. 한 참가자는 “주말 일정을 비우고 대회를 준비했으며, 일부는 다른 대회에 참가할 기회까지 포기했다”며 “하지만 운영상 문제로 몇시간 동안 정상적 평가를 받지 못한 채 재응시해야 하는 상황에 놓였다”고 말했다.

SK하이닉스는 전체 참가자에게 재응시 기회를 주기로 하고, 일정상 불이익을 줄이기 위해 복수의 응시일을 두는 방안을 검토하고 있다.

SK하이닉스와 해커톤 행사 운영을 맡은 크래프톤 측은 “대회를 준비하고 참여해주신 분들께 불편과 혼란을 드린 점을 송구스럽게 생각한다”며 “긴밀히 협력해 공정한 평가 기회를 보장하고, 안정적인 환경에서 대회가 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

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