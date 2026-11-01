BTS 제이홉 ‘모나리자’ 뮤비 1억뷰 돌파

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉의 ‘모나리자(MONA LISA?사진)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억건을 넘겼다. 1일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난해 3월 발매된 ‘모나리자’의 뮤직비디오는 지난달 31일 오전 5시50분쯤 1억뷰를 넘겼다.

‘모나리자’는 매력적인 상대에게 마음을 뺏긴 상황을 유쾌하게 풀어낸 힙합 알앤비 장르의 곡이다. 그루비한 리듬, 청량한 사운드, 펑키한 코드 위로 제이홉 특유의 감각적인 보컬 레이어와 밀도 높은 음색으로 듣는 이들에게 강렬한 몰입감을 선사한다. 뮤직비디오에선 미술관을 배경으로 제이홉의 섬세한 춤선과 칠한 퍼포먼스를 담아내 시각적 즐거움까지 더했다.



‘모나리자’는 앞서 발매와 함께 글로벌 차트에서도 존재감을 드러냈던 곡이다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 ‘핫 100’ 65위에 올랐다. 영국 오피셜 싱글 차트 56위, 스포티파이에서도 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 27위에 오르기도 했다.



제이홉이 솔로 아티스트로서 뮤직비디오 1억 뷰를 돌파한 건 ‘데이드림(Daydream)’, ‘치킨 누들 수프(Chicken Noodle Soup)’, ‘킬린 잇 걸(Killin’ It Girl)’에 이어 이번이 네 번째다.



한편 BTS는 현재 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 진행하고 있다. 지난달 31일(현지시간)까지 브라질 상파울루에서 공연을 소화하는 BTS는 이후 대만, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 호주, 홍콩, 필리핀 등에서 투어를 이어간다.

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