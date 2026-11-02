부산시, 조선기자재 공동납품 서비스 확대

부산시가 국내 대형 조선소와 지역 조선소를 아우르는 조선기자재 공동납품망을 구축했다. 개별 업체가 따로 운송하던 기자재를 한데 모아 조선소에 일괄 배송하는 방식으로, 중소 기자재업체의 물류비 부담을 덜고 조선산업의 원가 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.



부산시는 1일부터 한화오션 납품화물을 대상으로 ‘조선기자재 공동납품 서비스’를 시작한다고 밝혔다. 시에 따르면 공동납품플랫폼은 여러 기자재업체의 화물을 모아 조선소에 일괄 배송하는 물류 서비스다. 조선소가 사전에 제공한 납기정보를 바탕으로 운송차량이 여러 업체를 돌며 화물을 수집해 한꺼번에 납품한다. 공동운송이 어려운 물량은 단독운송도 가능하다. 공동·단독운송 모두 시중 운송요율보다 평균 15%, 최대 25% 저렴해 중소 기자재업체의 물류비 부담을 줄일 수 있다. 이번 서비스 확대로 공동납품플랫폼은 HD현대중공업과 삼성중공업, 한화오션 등 국내 대형 조선소와 HJ중공업, 대선조선 등 부산 지역 조선소를 연결하는 납품체계를 갖췄다.



시는 사업을 통해 연간 직접 물류비 30억원과 납품인력 등 간접 물류비 60억원 등 총 90억원의 비용 절감을 목표로 한다. 지난 3월 본격 운영 이후 110여개 기자재업체가 이용했으며 기존 개별운송보다 운송료를 약 15% 절감한 것으로 나타났다.



시는 이번 서비스 확대가 조선소와 중소 기자재업체 간 상생협력을 강화하고 조선소 내 납품 차량 혼잡과 물류 비효율을 줄이는 데도 기여할 것으로 기대하고 있다.



전재수 부산시장은 “지역 조선해양산업의 경쟁력을 높이고 조선소와 기자재업체가 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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