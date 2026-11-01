[속보] 국힘, 내년도 정부예산 30조원 감액 추진

국민의힘이 역대 최대인 821조원 규모의 2027년도 정부 예산안에서 100대 문제 사업을 중심으로 30조원 규모의 지출 감액을 추진한다. 미래대응기금 여유자금 104조4000억원 전액을 국채 발행 축소에 활용해 국가채무 부담을 낮추는 방안도 추진하겠다고 밝혔다.

지난달 30일 서울 여의도 국회에서 예산결산특별위원회의 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 공청회가 열리고 있다. 뉴시스

1일 국민의힘에 따르면 장동혁 대표는 오는 3일 국민의힘이 마련한 ‘5대 해결 예산’의 구체적인 사업과 예산 규모를 발표할 예정이다.

국민의힘은 불요불급한 지출을 줄이는 대신 일자리·소득과 생계·돌봄·국민 안전·청년 등 5대 분야 예산을 늘릴 방침이다. 기업의 실제 채용 수요에 맞춘 취업·전직 지원과 소상공인·자영업자의 실질소득 증대, 농어업인의 경영 부담 완화, 플랫폼 노동자의 소득 안정과 사회안전망 강화를 추진한다.

가족의 일방적인 희생에 의존하지 않는 돌봄 체계를 구축하고, 범죄피해자 보호를 강화하는 한편 국방·소방 예산을 추가 확보할 계획이다. 청년의 교육비 부담 완화와 주거 안정도 지원하겠다고 밝혔다.

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