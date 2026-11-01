트럼프 “바이낸스 해킹, 北 소행 확인되면 북한과 대화”

도널드 트럼프 미국 대통령은 바이낸스 해킹 사건의 배후가 북한으로 확인되면 북한과 이 문제를 이야기하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 플로리다주 마러라고 자택에서 기자들의 질문을 받고 “알아보고 있다. 걱정하지 않는다”며 “(배후가) 북한인지는 모르지만, 만약 그렇다면 북한과 이 문제에 대해 이야기할 것”이라고 말했다.

앞서 미국 연방수사국(FBI)은 바이낸스에서 60억 달러가 넘는 가상자산이 탈취된 사건의 배후로 북한 해킹조직 ‘트레이더트레이터’(TraderTraitor)를 지목했다. FBI는 해커들이 탈취 자산을 주로 이더리움으로 바꾸고 있으며, 탈중앙화금융(DeFi) 플랫폼과 즉시 교환 서비스를 통해 추가 자금세탁을 할 것으로 예상했다.

트럼프 대통령은 이날 이란에 대한 군사행동 가능성도 언급했다. 미국이 이란의 군사력 상당 부분을 무력화했다고 주장하며 “한두 곳은 아직 처리해야 하지만, 10분이면 할 수 있다”고 말했다. 이란의 지하 핵시설로 알려진 곡괭이산(Pickaxe Mountain)을 거론하며 “아주 빨리 처리할 수 있다”고도 했다.

이란과의 협상에 대해서는 “잘 진행되고 있다”고 평가하면서도 “그들은 그다지 믿을 만하지 않다”며 합의 여부를 지켜보겠다고 말했다.

이란에 대한 추가 공격 가능성은 미국 중간선거를 앞두고 거론되고 있다. 마코 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 재공격 여부를 아직 결정하지 않았으며 외교적 해결을 선호한다고 언급했다. 미국 매체 MS나우는 트럼프 행정부가 걸프 동맹국들에 중간선거 다음 날인 4일 공습에 대비하라고 알렸다고 보도했다.

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