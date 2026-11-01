K-팝부터 전통공연까지…美 산호세서 한국문화 축제 개최

K-팝 음악에 맞춰 태권무 선보이는 한인 차세대. 한국어교육재단

미국 실리콘밸리의 중심 도시인 산호세에서 태극기 게양식과 한국문화 축제가 열려 현지 주민들에게 한국의 전통문화와 대중문화를 알렸다.

한국어교육재단(이하 재단)은 지난달 28일(현지시간) 산호세 시청 로툰다홀에서 '2026 산호세 태극기 게양식 및 한국문화 축제'를 개최했다고 1일 밝혔다.

실리콘밸리 한인상공회의소와 비엔 도안 산호세 시의원이 공동 주최한 이번 행사에는 지역 정·관계 인사와 한인사회 관계자, 청소년, 주민 등이 참석했다.

산호세 시청에 게양된 태극기 배경 기념 촬영. 한국어교육재단

행사는 미국 국가와 애국가 제창에 이어 성조기와 태극기를 게양하는 순서로 진행됐다.

맷 마한 산호세 시장과 도안 시의원, 나상덕 주샌프란시스코총영사관 부총영사, 케빈 박 산타클라라 시의원 등도 자리를 함께했다.

이어진 한국문화 축제에서는 전통공연과 태권도 시범, K-팝 무대 등이 펼쳐졌다. 38년 전통의 한국전통무용아카데미는 부채춤과 북 공연을 선보였으며, 베이 시니어 테너스는 '뱃노래'와 '아름다운 나라'를 불렀다.

팀 엠 태권도 소속 단원 28명은 격파 시범과 K-팝 음악에 맞춘 태권무를 선보였다. 청소년 공연팀들도 K-팝 댄스로 무대를 꾸몄으며, 관객들이 함께 춤을 배우는 시간도 마련됐다.

38년 전통 한국전통무용아카데미 부채춤.한국어교육재단

이날 사회를 맡은 구은희 이사장은 한국어 교육과 한국문화 보급에 기여한 공로로 맷 마한 시장과 시의원들이 공동 서명한 표창패를 받았다. 도안 시의원은 행사에 참여한 청소년 봉사자와 공연자들에게 증서를 수여하며 문화 계승과 지역사회 봉사 활동을 격려했다.

이와 함께 로 카나 연방하원의원이 정승덕 실리콘밸리 한인상공회의소 회장에게 보낸 증서와 오토 리 산타클라라 카운티 수퍼바이저가 한국어교육재단 등에 수여한 증서도 전달됐다.

재단은 앞으로도 한국어 교육과 전통문화 계승, 차세대 육성 등을 통해 지역사회와의 문화 교류를 확대해 나갈 계획이다.

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