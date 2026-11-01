중산층 10명 중 4명 소득 줄었다…3명 중 1명은 ‘반토막’

중산층 10명 중 약 4명은 소득이 줄어든 것으로 나타났다. 소득이 감소한 3명 중 1명은 ‘반토막’ 이하로 쪼그라들었다. 국민들은 인공지능(AI) 전환에 따른 소득과 일자리 감소를 크게 우려하고 있다. 본인의 일이나 직업이 AI로 대체될 가능성이 높다는 이유에서다.

서울의 한 대형마트 채소 판매대 모습. 연합뉴스

1일 국가데이터처의 2024년 소득이동통계에 따르면, 2023년 근로·사업소득 기준 3분위에 속했던 개인 가운데 이듬해 소득이 감소한 비율은 38.9%로 집계됐다. 이는 코로나19 시기인 2020년(41.2%) 이후 가장 높은 수준이다.

소득 감소 비율은 2021년 38.6%, 2022년 35.8%, 2023년 35.2%로 3년 연속 낮아지다가 2024년 3.7%포인트(p) 상승하며 방향을 틀었다.

소득이 50% 이상 감소한 비율은 12.8%로 전년보다 0.5%p 상승했다. 소득이 감소한 3명 중 1명(32.9%)은 소득이 반토막 이하로 쪼그라든 셈이다.

반면 소득이 증가한 비율은 57.3%로 전년(63.0%)보다 5.7%p 하락했다. 이는 2021년 이후 가장 낮은 수준이다.

소득이 50% 이상 증가한 비율은 9.7%로 2.3%p 하락하며 2018년 관련 통계 작성 이후 최저치를 기록했다.

소득이 감소한 비율은 1∼5분위 중 3분위가 가장 많이 상승했다. 2분위는 2.5%p(38.0%→40.5%), 4분위는 3.3%p(33.2%→36.5%), 5분위는 1.0%p(34.1%→35.1%) 각각 올랐다. 반면 1분위는 0.2%p(29.3%→29.1%) 하락했다.

올해는 반도체 호황에 힘입어 경제성장률이 3%대까지 높아질 것으로 전망되지만, 경기 회복의 온기가 상대적으로 고소득층에 집중될 수 있다는 관측이 나온다.

데이터처 관계자는 “반도체 등 일부 제조업 성과급과 수혜는 주로 30∼40대 중장년층이 포진한 4·5분위에 집중되는 경향이 있다”며 “3분위 등 중간 소득계층의 경우 이러한 수출 호조의 온기가 직접적으로 미치기에는 한계가 있을 수 있다”고 설명했다.

한국은행도 지난 7월 발간한 ‘이번 교역조건 개선은 왜 다른가’ 보고서에서 최근 반도체 경기 호조에 따른 임금 상승과 자본이득이 한계소비성향과 자산효과가 상대적으로 낮은 고소득·고자산층에 집중되고 있다고 분석했다.

게티이미지뱅크

가계 씀씀이는 거꾸로 움직였다. 3분기 민간소비는 승용차, 가전제품 같은 재화와 금융, 음식 등 서비스가 모두 줄면서 전 분기보다 0.2% 감소했다. 2022년 4분기 이후 처음 감소로 돌아섰고, 감소 폭은 2022년 1분기(-1.0%) 이후 가장 컸다.

한국은행은 “반도체가 홀로 성장을 이끌며 한국 경제의 외형을 키우고 있지만 가계의 소비 회복은 더딘 모습이다”며 “4분기부터는 민간소비가 점차 회복되는 모습을 보일 것”이라고 내다봤다. 4분기부터 지급되는 반도체 기업의 배당과 내년부터 지급될 성과급, 정부의 확장 재정 등이 소비를 자극하기 시작할 것이라는 분석이다.

한편 국민 10명 중 9명 안팎은 인공지능(AI) 전환에 따른 소득과 일자리 감소를 우려하고 있다.

대통령 직속 기본사회위원회는 최근 정부서울청사에서 브리핑을 갖고, 이러한 내용의 ‘AI 전환에 따른 기본사회 공론화’ 국민 숙의단 토론회 결과를 발표했다.

앞서 위원회는 지난 8월 전국 만 15세 이상 국민 숙의단 223명을 무작위 추출로 모집했다.

그 결과, 국민 숙의단 95%는 AI 도입을 사회 전반으로 확대하는 것에 대해 긍정적인 것으로 조사됐다.

다만 소득과 일자리 감소는 우려로 꼽았다. 중장년의 재취업과 직업전환 곤란을 우려하는 응답도 86%에서 91%로 늘었다.

본인의 일이나 직업이 10년 안에 AI로 대체될 가능성이 높다는 응답(취업자 대상) 역시 57%에서 63%로 증가했다.

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