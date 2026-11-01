휴직 사립교사, 국회의원 보좌관 겸직 안 돼 …대법 “교육 정치적 중립성 훼손”

사립학교 교사가 휴직 상태로 교원 신분을 유지한 채 국회의원 보좌관에 임명되는 것은 교육의 정치적 중립성에 반한다는 대법원 판단이 나왔다.

1일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 교사 A씨가 국회 사무총장을 상대로 낸 임명취소처분 취소소송에서 원심의 원고승소 판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다.

서울 서초구 대법원 입구 전경. 뉴시스

A씨는 2009년부터 사립고 교사로 재직하다 고용 휴직 중이던 2020년 6월 당시 열린민주당 강민정 의원의 정책보좌관(일반직 4급 상당 별정직 국가공무원)으로 채용됐다. 하지만 같은 해 10월 국회의장은 “정치적 중립 의무가 있는 교원의 신분과 정치적 중립 의무가 없는 보좌직원의 신분을 동시에 보유할 수 없다”며 A씨의 보좌관 임명을 취소했다.

국가공무원법 65조는 ‘공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없고, 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지 또는 반대하기 위한 행위를 해선 안 된다’고 정한다. 사립학교 교원은 복무와 관련해 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용해 역시 이런 정치적 행위가 금지된다. 반면 국회의원 보좌관은 국가공무원법 65조의 적용을 받지 않는다.

A씨는 임명취소에 불복해 낸 소송에서 1심에서 졌지만, 2심은 A씨의 손을 들어줬다.

1·2심은 모두 보좌관 임명 자체가 국가공무원법 65조 등에서 명시적으로 금지한 정치적 행위에 해당하지는 않는다고 봤다.

다만 1심은 국회의장이 A씨의 교원 신분을 인지하지 못한 채 임명한 점을 고려했고, 교육의 정치적 중립성 등 임명을 취소할 중대한 공익상 필요가 인정된다고 판단했다.

그러나 2심은 교육 현장을 떠난 고용휴직 교원이 정책보좌관으로 일하는 것만으로는 교육의 정치적 중립성을 실질적으로 침해한다고 단정할 수는 없다고 봤다.

대법원은 이를 다시 뒤집고 임명취소 처분은 적법하다고 봤다.

대법원은 “정치적 중립성을 요구받는 사립학교 교원 신분을 유지한 채 고용휴직 상태로 정치를 본연의 업무로 하는 국회의원 보좌관으로 임명하는 것은 정치적 중립성의 관점에서 양립 불가능한 지위를 겸유하는 것”이라며 “교육의 정치적 중립성을 훼손한다고 보는 것이 타당하다”고 밝혔다. 국회의원 보좌관의 직무는 사립학교 교원에게 금지되는 정치적 행위나 정치운동 행위와 떼어 놓고 볼 수 없다는 것이다.

이어 “사립학교 교원에게 금지되는 정치운동 또는 정치적 행위를 근무 시간 내에 또는 교육 현장에서 이뤄지는 경우로 한정되지 않는다”고 했다.

대법원은 헌법과 법률에 따른 교원의 정치적 중립성에 대한 요청이 국공립 학교 교원에 비해 사립학교 교원에게 줄어든다고 보기도 어렵다고 봤다.

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