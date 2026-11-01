“김영웅 선발 출장? 고민도 안 했다. 믿는다”… 삼성 박진만 감독, 4차전 통한의 수비 실책 김영웅 3루수로 선발 출장 [대구 PO 5차전 프리뷰]

[대구=남정훈 기자] “3루수 기용? 고민 없이 (김)영웅이 쓴다. 뺀다는 생각 안 했다”

삼성과 KIA의 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO, 5전3승제) 5차전이 열린 1일 대구 삼성라이온즈파크. 삼성 박진만 감독은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수) 순의 라인업을 발표했다.

지난 10월 30일 전남광주 북구 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기, 4회초 1사 상황 삼성 김영웅이 안타를 날리고 있다. 뉴스1

지난 10월 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 4회초 1사 1루에서 강민호의 안타 때 1루주자 김영웅이 3루로 질주해 세이프되고 있다. 연합뉴스

6번 타자 3루수로 선발 출장한 김영웅의 이름이 눈에 띈다. 지난달 30일 기아챔피언스필드에서 열린 PO 4차전에서 2-1로 앞선 7회 1사 주자 없는 상황에서 김도영의 평범한 3루 땅볼을 가랑이 사이로 빠뜨리는 치명적인 실책을 저질렀고, 그 실책이 ‘나비효과’가 되어 석점을 내주며 삼성은 2-4로 패했다. 수비 실책 후 김영웅은 눈물이 그렁그렁한 모습이 중계 카메라를 통해 포착되기도 했다. 경기 뒤에는 펑펑 울었다는 얘기가 전해지기도 했다.

그럼에도 박진만 감독은 김영웅의 선발 출장을 밀어붙였다. 선발 3루수를 누굴 쓸지 고민하지 않았냐는 질문에 박진만 감독은 “고민 안 했다. 이기기 위한 라인업을 짰고, 김영웅을 뺀다는 생각은 하지 않았다”면서 “영웅이에게 따로 얘기한 것도 없다. 믿는다”라고 무한 신뢰를 드러냈다.

지난 10월 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 4차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 박진만 감독이 1회말 수비를 지켜보고 있다. 연합뉴스

박진만 감독이 예상하는 필승 그림은 초반이다. 그는 “KIA 선발 올러를 빨리 무너뜨려야 한다. PO 2차전에서도 그렇고, 시즌 때도 그랬다. 올러를 경기 초반에 공략해서 선취점을 얻는 싸움이 될 것”이라고 밝혔다.

PO 4차전에서 하프 스윙을 하는 등 몸에 불편감을 노출했던 강민호도 이날 변함 없이 포수 마스크를 쓴다. 박진만 감독은 “왼쪽 옆구리에 조금 불편함이 있긴 해도 본인의 출전 의지가 강하다. 베테랑으로서 해야할 역할을 잘 알고 있다”고 설명했다.

지난 10월 29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. 삼성 원태인이 6회에 투구하고 있다. 연합뉴스

이날 삼성 마운드의 키맨은 원태인이다. 4차전에서 9회 마무리로 대기했던 원태인은 7회에 리드를 뺏기면서 쉬었다. 오늘도 원태인이 9회에 대기하느냐는 질문에 박진만 감독은 “오늘은 다르다. 끝장 승부다. 불펜진에서 나가야할 순서를 미리 정해놓은 건 없다”라고 답했다. 이어 “포스트시즌엔 단순해져야 한다. 즐기면서 활기차게 하자고 PO에 들어오기 전에 얘기했다. 선수들이 오늘도 즐기면서 경기를 했으면 한다”고 덧붙였다.

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