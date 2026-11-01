전주시, 사회연대경제 박람회 성료…공공기관과 지역기업 판로 확대 협력

전북 전주시가 사회연대경제기업의 판로 확대와 공공기관 협력 기반 마련에 나섰다.

전주시는 지난달 30~31일 이틀간 전주시청 노송광장에서 ‘제12회 2026 전주 사회연대경제 박람회’를 열고, 공공 구매 확대와 사회공헌 활동 연계 등을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

지난달 30~31일 이틀간 wjsqnr 전주시청 노송광장에서 열린 ‘제12회 2026 전주 사회연대경제 박람회’ 모습. 전주시 제공

전주시가 주최하고 전주시지역소통협력센터가 주관한 이번 박람회에는 사회연대경제기업과 관계 기관, 시민들이 참여했다. 행사장에는 기업 제품과 서비스를 소개하는 홍보·판매·체험 부스와 관계 기관 홍보관 등 모두 45개 부스가 마련돼 시민들에게 다양한 제품과 체험 기회를 제공했다.

특히 전주시와 전주시의회, 국민연금공단, 한국전기안전공사, 한국농업기술진흥원, 전북특별자치도경제통상진흥원, 신협중앙회 전북지역협의회, 전주시 사회연대경제기업 협의체 등 8개 기관·단체가 지역 사회연대경제 활성화를 위한 업무협약을 맺었다.

참여 기관들은 사회연대경제기업 제품의 공공 구매를 늘리고 사회공헌 활동을 연계하는 등 지역기업의 성장과 지역사회 발전을 위해 협력하기로 했다. 지방정부와 공공기관, 금융기관, 기업 간 협력체계를 구축해 지역기업의 안정적인 판로 확보를 지원할 계획이다.

‘제12회 2026 전주 사회연대경제 박람회’에서 전주시와 전주시의회, 국민연금공단, 한국전기안전공사, 한국농업기술진흥원, 전북특별자치도경제통상진흥원, 신협중앙회 전북지역협의회, 전주시 사회연대경제기업 협의체 등 8개 기관·단체가 지역 사회연대경제 활성화를 위한 업무협약을 맺고 있다. 전주시 제공.

박람회 기간에는 사회연대경제 정책포럼과 기업 투자유치 설명회(IR) 발표대회, 네트워크 프로그램도 진행해 사회연대경제의 발전 방향을 논의하고 기업과 관계 기관 간 교류·협력 기회를 넓혔다.

조지훈 전주시장은 “시민들이 사회연대경제의 가치를 직접 체험하고 기업과 공공기관이 함께 상생의 길을 모색하는 자리가 됐다”며 “공공 구매 확대와 사회공헌 활동 연계 등 실질적인 협력을 통해 사회연대경제기업의 성장을 지원할 것”이라고 말했다.

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