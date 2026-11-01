성남시 ‘솔로몬의 선택’ 순항…매칭률 54%, 미혼남녀 54쌍 결실

경기 성남시가 미혼남녀의 만남을 주선하는 ‘솔로몬의 선택’이 54%의 매칭률을 기록하며 순항하고 있다.

1일 성남시에 따르면 지난달 24∼25일 판교 탭퍼블릭에서 열린 ‘솔로몬(SOLOMON)의 선택 시즌2’ 27·28기 행사에서 미혼남녀 200명 중 54쌍(108명)의 커플이 나왔다.

솔로몬의 선택 행사장 입구. 성남시 제공

핼러윈 파티를 주제로 열린 이번 행사에는 평균 7대 1의 높은 경쟁률을 뚫고 선발된 미혼남녀들이 참여했다. 지난달 24일 진행된 27기 행사에서는 29쌍(58%), 25일 28기 행사에서는 25쌍(50%)이 서로 호감을 표시해 최종 연결됐다.

시는 참가자들이 자연스럽게 교류할 수 있도록 소그룹 대화, 일대일 순환 대화, 커플 게임 등 단계별 프로그램을 제공했다.

2023년 7월 시작된 솔로몬의 선택은 이번 28기까지 총 1360쌍(2720명)이 참가해 누적 683쌍이 맺어지며 50.2%의 매칭률을 나타냈다. 지금까지 시에 공식적으로 결혼 소식을 알려온 커플만 29쌍에 달한다. 이들 부부의 출산 및 출산 예정 사례도 8건으로 집계됐다.

성남시의 공공 주도 만남 사업은 해외 언론에서도 저출생 극복을 위한 시도로 주목받고 있다. 미국 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그TV, 영국 BBC, 프랑스 공영방송 프랑스2 등 외신의 취재가 잇따랐으며, 이달 7일 예정된 올해 마지막 29기 행사에는 프랑스 M6 방송사가 현장 취재에 나설 예정이다.

한편, 청년 고립을 막고 건전한 교제의 장을 마련하기 위한 공공 주도 청년 만남 사업은 경기도 전역으로 확산하는 추세다.

수원시가 주최하는 ‘아보하 페스티벌’이 100명 모집에 465명이 몰린 것을 비롯해 화성, 안성, 시흥 등 다른 시·군들도 자체 청년 만남 프로그램을 앞다퉈 추진하며 높은 참여를 끌어내고 있다.

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