KT동부고객본부, 문경시와 ‘맞손’…문경새재 공공 와이파이 대폭 확충

KT동부고객본부가 경북 문경시와 손잡고 지역 대표 관광지인 문경새재 일원의 무선 통신 인프라 확충에 나선다.

KT동부고객본부는 최근 문경시와 ‘문경새재 공공형 와이파이 확대 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

KT동부고객본부와 문경시 관계자들이 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. KT 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 관광객 방문이 가장 집중되는 ‘제1주차장~전동차 매표소’ 구간에 고성능 공공 와이파이 설비 16대를 집중 구축할 예정이다. 이와 함께 산책로 주요 거점인 제2관문(조곡관) 부근에도 1대를 추가 신설해 관광지 전역의 통신 편의를 대폭 개선한다는 계획이다.

인프라 구축이 완료되면 문경새재를 찾는 관광객들은 주차장에서부터 주요 관문까지 데이터 요금 부담 없이 여행 정보 검색, 길 찾기, 누리소통망(SNS) 업로드 등 고품질 무선 인터넷 서비스를 안정적으로 이용할 수 있게 된다.

박기현 KT경북서부지사장은 “KT의 정보통신기술(ICT) 역량을 바탕으로 문경지역 관광 활성화와 방문객 편의 증진에 힘을 보태겠다”며 “향후 전통시장 활성화와 복지∙주거 등 정주여건 개선을 위한 IT통신 인프라 고도화에도 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

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