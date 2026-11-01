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한국 수출 첫 9000억달러 돌파...이달 중 꿈의 ‘1조 달러’ 달성

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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10월 수출 1152억8000만달러…전년比 93.7%↑
반도체 259% 급증…비반도체 품목도 34% 증가
중국·미국·아세안 수출 호조…9대 시장 중 7곳↑
누적 첫 9000억달러…이달 美∙中∙獨 이어 1조달러

지난달 수출이 전월에 이어 1100억달러를 또 넘어서면서 누적 수출액이 사상 처음으로 9000억달러를 돌파했다. 연간 수출 1조달러 달성까지 남은 금액이 700억달러에 불과해 이달 중 미국과 중국, 독일에 이어 세계에서 4번째로 ‘꿈의 1조달러’ 달성이 확실시된다.

 

1일 산업통상부가 발표한 수출입 통계에 따르면, 10월 수출액은 전년 동기 대비 93.7% 증가한 1152억8000만달러를 기록했다. 지난 9월(1211억달러)에 이어 역대 월간 수출 2위 기록이다. 

 

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 76.0% 늘어난 52억4000만달러로, 2개월 연속 50억 달러를 웃돌고 있다. 

 

1일 부산 남구 신선대 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스
1일 부산 남구 신선대 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

 

◆수출 견인은 또 반도체…그외 수출도 30%대 증가

 

지난달 수출을 이끈 건 또 반도체였다. 지난달 반도체 수출은 전년 동기 대비 259.4% 증가한 564억4000만달러로 집계됐다. 지난 9월(603억달러)에 이은 역대 2위 실적이다. 인공지능(AI) 산업 주도권을 확보하기 위한 글로벌 빅테크 기업들의 설비 투자가 지속되면서 높은 반도체 단가와 물량이 유지된 영향이다.

 

반도체 외 품목에서도 높은 증가세를 보였다. 그동안 반도체 수출 편중이 심각하다는 우려가 무색할 정도로, 20대 주력 수출품목 중 18개 품목에서 수출이 증가했다. 반도체 외 품목에서도 수출은 34% 증가했다.

 

구체적으로 컴퓨터 수출은 58억5000만달러로 496.6% 증가했다. 자동차 수출은 18.1% 늘어난 65억5000만달러로 집계됐다. 조업일수 증가와 하이브리드차 수출 호조세 영향으로 역대 10월 최대 실적을 갈아치웠다. 화장품·농수산식품·바이오헬스는 모두 역대 10월 중 최대 실적을 기록했다. 화장품은 57.5% 늘어난 14억4천만달러, 농수산식품은 11.6% 증가한 11억1천만달러, 바이오헬스는 30.2% 늘어난 15억3천만달러로 집계됐다.

 

이 밖에 석유제품은 69억2천만달러, 석유화학은 40억달러로 각각 80.0%, 27.5% 증가했다. 중동 전쟁 장기화에 따른 고유가 상황의 지속으로 석유제품과 석유화학제품의 판매단가가 상승했기 때문이다. 반면 선박은 43.6% 감소한 26억4000만달러에 그쳤다. 지난해 해양플랜트 수출에 다른 기저효과 영향으로 풀이된다. 

 

지난달 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)에서 관람객들이 삼성전자 부스를 둘러보고 있다. 뉴시스
지난달 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)에서 관람객들이 삼성전자 부스를 둘러보고 있다. 뉴시스 

 

◆9대 주요 시장 중 7곳서 증가…중동마저 늘어

 

 

 

지역별로는 9대 주요 시장 중 7개 지역에서 늘었다. 중국으로 수출은 반도체오 석유화학 호실적에 힘입어 133.6% 증가한 269억8000만달러로 5개월 연속 200억달러를 돌파했다. 미국으로의 수출도 AI관련 품목 수요가 늘어난 결과 185.8% 증가한 249억달러를 달성했다. 아세안은 128.0% 늘어난 213억3000만달럴 2개월 연속 200억달러 넘는 수준을 이어갔다. 이 밖에 유럽연합(EU)에서는 56.4% 증가한 81억달러 수출 실적을 올렸다. 

 

중동에서 수출도 11.0% 증가한 16억7000만달러를 기록했다. 호르무즈 해협 통항의 어려움에도 자동차·석유화학·전기기기 등 품목 수출이 개선되면서 소폭 증가한 것으로 분석된다.

 

반면 중남미와 독립국가연합(CIS)에서 각각 37.0% 31.6% 감소한 29억6000만달러, 16억7000만달러를 기록했다. 

 

 

반도체 수출은 259%, 반도체 외 품목 수출에서도 34% 증가했다. 산업부 제공
반도체 수출은 259%, 반도체 외 품목 수출에서도 34% 증가했다. 산업부 제공

 

◆수입 36% 증가에도…무역흑자 2개월 째 400억달러대

 

지난달 수입은 36.0% 증가한 727억8000만달러였다. 에너지 수입이 164억9000만달러로 63.1% 늘었으며 에너지 외 수입 역시 29.7% 증가한 562억9000만달러를 기록했다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 지난달 425억달러 흑자였다. 2개월 연속 400억달러를 넘었다. 올해 1∼10월 누적 흑자는 2949억달러로 지난해 같은 기간 대비 2391억달러 증가했다.

 

우리나라 수출은 1995년 1000억달러를 돌파한 뒤 2004년 2000억달러, 2006년 3000억달러, 2008년 4000억달러, 2011년 5000억달러, 2018년 6000억달러를 각각 넘겼다.

 

지난달 수출이 전년 동기 대비 93.7% 증가한 1152억8000만달러를 기록했다. 산업부 제공
지난달 수출이 전년 동기 대비 93.7% 증가한 1152억8000만달러를 기록했다. 산업부 제공
지난달 무역수지는 425억달러 흑자로, 2개월 연속 400억달러를 넘었다. 산업부 제공
지난달 무역수지는 425억달러 흑자로, 2개월 연속 400억달러를 넘었다. 산업부 제공

지난해 역대 최대인 7093억달러를 기록하며 첫 7000억달러 고지에 올랐다. 이후로 8000억, 9000억달러 기록을 연이어 깼다. 이 같은 흐름이라면 1조달러 수출 기록을 이달 중 달성할 것이 확실시 된다. 

 

산업부 김정관 장관은 “지난달 우릐 수출이 1100억달러 넘는 견조한 증가세를 이어간 결과 이달 중 연 수출 1조달러 달성이 확실시되고 있다”며 “주요국과 통상협력을 강화하며 중소∙중견기업까지 수출 성장의 성과를 폭넓게 누릴 수 있게 모든 정책적 역량을 집중하겠다”고 말했다.


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