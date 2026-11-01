위고비·마운자로로 높아진 췌장 건강 관심…췌장암 경고 신호는?

위고비와 마운자로 등 비만치료제가 주목받으면서 췌장의 역할과 건강에도 관심이 높아지고 있다.
췌장 질환 가운데 특히 주의해야 할 것은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어려운 췌장암이다. 원인 모를 체중 감소와 황달, 지속적인 복통 등 주요 경고 신호를 알아두고 적절한 시기에 진료받는 것이 중요하다.
◆ 국내 췌장암 환자 연간 9748명…5년 상대생존율 17% 불과
2026년 발표된 보건복지부와 중앙암등록본부의 국가암등록통계에 따르면 2023년 국내 췌장암 신규 발생자는 9748명으로, 전체 암 발생의 3.4%를 차지했다.
2019~2023년 진단자의 5년 상대생존율은 17.0%로 전체 암의 73.7%에 비해 현저히 낮았다. 같은 기간 병기 정보가 확인된 췌장암 환자의 48.5%는 진단 당시 이미 다른 장기로 암이 전이된 상태였다.
췌장암의 대부분은 췌관을 이루는 세포에서 발생하는 췌관선암이다. 초기에는 특별한 증상이 없는 경우가 많고, 췌장이 위와 십이지장 등 다른 장기에 둘러싸여 있어 일반적인 복부 초음파검사로 전체를 관찰하기도 어렵다.
증상이 나타나더라도 소화불량이나 복통 등 흔한 소화기 질환과 유사해 발견이 늦어질 수 있다. 진단 당시 주변 주요 혈관을 침범하거나 다른 장기로 전이됐다면 수술적 치료도 어려워진다.
대표적인 증상은 원인을 알 수 없는 체중 감소와 지속적인 복통, 황달, 식욕 저하 등이다. 특별한 식이 조절 없이 체중이 줄거나 명치 부근의 통증이 등으로 퍼지는 경우, 눈 흰자위와 피부가 노랗게 변하고 소변 색이 짙어지는 경우에는 원인을 확인해야 한다.
특히 중장년층에서 갑작스럽게 당뇨병이 발생하고 체중 감소까지 동반된다면 주의가 필요하다. 이러한 증상은 다른 질환에서도 나타날 수 있지만, 황달이 새로 생기거나 체중 감소가 지속되면 신속히 진료받는 것이 좋다.
◆ 흡연·비만·당뇨병 등 위험요인…가족력 있다면 주의
췌장암의 주요 위험요인으로는 흡연과 비만, 당뇨병, 만성 췌장염, 가족력 등이 꼽힌다. 특히 흡연은 생활습관 개선을 통해 줄일 수 있는 대표적인 위험요인이다.
부모나 형제자매 등 가까운 가족 중 췌장암 환자가 여러 명 있거나 50세 이전에 췌장암 진단을 받은 가족이 있는 경우, 특정 유전자 변이가 확인된 경우에도 발생 위험이 높아질 수 있다.
췌장암은 일반적인 건강검진만으로 조기 발견하기 어려울 수 있다. 암이 의심되면 조영증강 컴퓨터단층촬영(CT)과 자기공명영상(MRI), 내시경초음파 등을 통해 종양의 유무와 위치, 주변 조직 침범 여부를 확인한다. 내시경초음파는 작은 병변을 자세히 관찰하고 필요한 경우 조직검사를 시행하는 데 활용된다.
증상이 없고 평균적인 위험도를 가진 일반인에게는 정기적인 췌장암 선별검사가 권고되지 않는다. 가족력이나 유전적 요인 등으로 위험이 높은 경우에는 전문의와 상담해 적절한 검사 방법과 주기를 결정하는 것이 바람직하다.
◆ 조기 발견 시 수술 중요…진행 정도에 따라 항암치료 병행
췌장암 치료는 암의 진행 정도와 환자의 상태에 따라 달라진다. 조기에 발견해 수술이 가능한 경우에는 종양을 제거하는 수술이 완치를 기대할 수 있는 중요한 치료 방법이다. 필요에 따라 수술 전 항암치료나 수술 후 보조항암치료를 병행한다.
수술이 어려운 경우에도 고식적 항암치료를 통해 질환의 진행을 억제할 수 있으며, 일부 환자는 유전자 검사 결과에 따른 맞춤형 치료를 고려할 수 있다. 무엇보다 위험요인을 관리하고 이상 증상이 나타났을 때 적절한 시기에 진료받는 것이 중요하다.
이재민 고려대학교 안암병원 소화기내과 교수는 “췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 어렵고, 진단 시점에 따라 치료 가능성도 크게 달라질 수 있다”며 “원인 모를 체중 감소나 황달, 지속적인 상복부 통증 등 평소와 다른 증상이 나타난다면 이를 가볍게 여기지 말고 정확한 원인을 확인해야 한다”고 설명했다.
이어 “췌장암의 주요 증상과 위험요인을 이해하고, 특히 가족력 등 고위험요인이 있는 경우 전문의와 상담해 적절한 관리 계획을 세우는 것이 중요하다”고 강조했다.
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