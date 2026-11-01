국민연금 수급자 800만명 넘어…10명 중 7명은 월 60만원 미만

올해 국민연금을 받은 사람이 800만명을 넘어섰다. 2015년 처음 400만명을 넘은 뒤 11년 만에 두 배로 늘었다. 수급자 규모는 계속 커질 전망이지만, 올해 7월 기준 수급자 10명 중 7명 가까이는 매달 60만원 미만을 받는 것으로 나타났다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴시스

1일 국민연금공단의 ‘국민연금 공표통계’에 따르면 올해 1월부터 7월까지 국민연금을 한 번 이상 받은 사람은 806만2142명이다. 노령연금과 일시금 수급자를 합한 수치로, 이 기간 연금을 받은 뒤 사망한 사람도 포함됐다. 2015년 수급자 402만8671명과 비교하면 403만3471명 증가했다.

국민연금연구원이 지난 8월 발표한 ‘국민연금 중기재정전망(2026∼2030)’은 올해 연간 수급자를 약 828만명, 급여액을 약 56조원으로 내다봤다. 수급자는 2028년 약 900만명, 2030년 약 1006만명으로 늘어날 것으로 추산됐다. 2028년에는 노령연금 수급 개시 연령이 63세에서 64세로 높아져 증가세가 다소 둔화할 것으로 전망됐다.

국민연금 수급자는 빠르게 늘고 있지만, 월 수급액만으로 안정적인 노후를 보내기에는 부족하다는 우려도 나온다. 올해 7월 기준 월 20만원 이상 40만원 미만을 받는 사람은 299만1230명으로, 월액별 통계 대상자 786만3299명의 38.0%였다. 40만원 이상 60만원 미만은 166만6760명(21.2%), 20만원 미만은 53만5279명(6.8%)이었다.

월 60만원 미만 수급자는 519만3269명으로, 올해 7월 기준 월 수급액별 통계 대상자의 66.0%를 차지했다.

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