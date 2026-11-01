코골이인 줄 알았는데 수면무호흡증?…방치하면 심뇌혈관질환 위험

폐쇄성 수면무호흡증은 잠을 자는 동안 상부 기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀 호흡이 제대로 이뤄지지 않는 질환이다. 게티이미지뱅크

잠을 자는 동안 숨이 반복적으로 멈추는 폐쇄성 수면무호흡증 환자가 늘고 있다.

단순한 코골이로 여겨 방치하기 쉽지만, 수면의 질을 떨어뜨리는 것은 물론 장기적으로 심혈관질환 등 건강에도 악영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하다.

◆ 중년 남성 27% 수면호흡장애…방치하면 건강 위협

1일 의료계에 따르면 폐쇄성 수면무호흡증은 잠을 자는 동안 상부 기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀 호흡이 제대로 이뤄지지 않는 질환이다.

우리나라 40~69세 중년 인구 가운데 남성 27%, 여성 16%가 수면호흡장애를 가지고 있으며, 폐쇄성 수면무호흡증의 국내 유병률은 남성 4.5%, 여성 3.2% 수준으로 알려져 있다. 서구화된 식생활에 따른 비만 증가와 고령화, 음주, 흡연, 과도한 스트레스 등이 유병률 증가 요인으로 꼽힌다.

환자는 낮에는 별다른 호흡 문제가 없지만 잠이 들면 숨이 막혀 컥컥거리거나 반복적으로 잠에서 깬다. 혀뿌리 주변의 상기도가 좁아져 10초 이상 숨이 멈추는 수면무호흡이나 호흡이 얕아지는 수면저호흡이 한 시간에 5회 이상 발생하면 수면무호흡증에 해당한다.

수면 부족과 만성피로뿐 아니라 치료하지 않고 방치하면 고혈압과 뇌졸중, 심장질환, 당뇨병 등의 위험도 커질 수 있다. 심한 경우 사망 위험에도 영향을 미쳐 적극적인 진단과 치료가 필요하다.

폐쇄성 수면무호흡증의 치료법은 수면 중 마스크를 통해 일정한 압력의 공기를 공급해 기도가 막히는 것을 방지하는 지속적 양압술(CPAP)이다. 게티이미지뱅크

◆ 양압술 어려우면 구강 내 장치…소아는 상악골 확장 고려

폐쇄성 수면무호흡증의 1차 치료법은 지속적 양압술(CPAP)이다. 수면 중 마스크를 통해 일정한 압력의 공기를 공급해 기도가 막히는 것을 방지한다. 그러나 환자에 따라 장기간 사용에 어려움을 겪거나 치료 순응도가 낮을 수 있어 다른 치료법도 고려한다. 순응도가 10~50% 수준에 그치는 경우도 있다.

대표적인 비수술 치료법인 구강 내 장치는 잠잘 때 치아에 착용하는 장치다. 아래턱을 앞으로 이동시켜 기도 공간을 넓히고 혀가 뒤로 밀려 기도를 막는 현상을 줄인다. 코골이가 있거나 경도·중등도 수면무호흡 환자 가운데 양압술 사용을 원하지 않거나 치료에 실패한 경우 활용할 수 있다.

심장·호흡기 질환이나 만성 전신질환, 심각한 치주질환, 턱관절 질환이 있거나 틀니를 사용하는 경우에는 적용이 제한될 수 있다. 심한 비부비동 질환이 있는 경우에도 주의해야 한다.

소아·청소년에게는 급속상악팽창술(RME)을 고려할 수 있다. 위턱뼈와 입천장인 경구개가 좁아 비강 호흡에 문제가 생기는 경우 이를 넓혀 기도 저항을 줄이는 치료법이다. 특히 악궁이 좁고 높거나 양측 또는 편측 반대교합이 있는 소아에게 효과적이다.

교정장치로 어금니 쪽을 확장해 비강과 구개부의 폭을 넓히고 구호흡을 개선하는 방식으로, 주로 5~16세 소아·청소년에게 적용한다. 구체적인 치료 여부는 교정과 전문의와 상담해야 한다.

수면무호흡증은 수면 부족과 만성피로뿐 아니라 치료하지 않고 방치하면 고혈압과 뇌졸중, 심장질환, 당뇨병 등의 위험도 커질 수 있다. 심한 경우 사망 위험에도 영향을 미쳐 적극적인 진단과 치료가 필요하다. 게티이미지뱅크

◆ 중증 환자는 양악전진술 등 수술적 치료 고려

중등도 이상의 심한 수면무호흡증 환자에게는 수술적 치료도 고려할 수 있다. 양악전진술(MMA)은 위턱과 아래턱을 함께 앞으로 이동시켜 기도 공간을 넓히는 수술로, 수면무호흡증 개선 효과와 함께 86%의 수술 성공률이 제시된다.

수술 효과는 환자의 나이와 수술 전 수면무호흡지수, 체질량지수, 턱뼈의 전진량 등에 따라 달라진다. 일반적으로 나이가 어리고 수면무호흡지수와 체질량지수가 낮을수록, 턱뼈를 앞으로 이동시키는 양이 많을수록 효과가 좋은 것으로 알려져 있다. 다른 수술법보다 효과가 오래 지속된다는 장점도 있다.

상악골 확장수술(SARPE·DOME)은 위턱뼈와 입천장을 수평으로 넓혀 비강저 공간을 확장하는 치료법이다. 소아는 상악골 봉합선이 열려 있어 교정장치만으로 확장할 수 있지만, 성인은 절골술과 확장장치를 함께 사용해야 한다. 구개부에 교정용 나사를 식립하고 뼈를 절단한 뒤 점진적으로 확장한다.

이설근 전진술(GA)은 혀가 붙어 있는 아래턱뼈 일부를 앞으로 당겨 고정하는 수술이다. 혀뿌리가 전방으로 이동하면서 기도 공간이 넓어진다. 단독으로 시행하기도 하지만 양악전진술 등 다른 수술과 병행할 때 효과가 더 좋은 것으로 알려져 있다.

폐쇄성 수면무호흡증 환자 중에는 아래턱이 작거나 얼굴이 길고 좁은 형태를 보이는 경우도 있다. 양악전진술은 기도 공간을 넓히는 기능적 개선뿐 아니라 얼굴 형태에도 영향을 줄 수 있다. 환자의 얼굴 골격과 기도 구조에 따라 치료 계획이 달라지는 만큼 구강악안면외과 전문의의 진단과 상담이 필요하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지