윤종훈, 오늘 11세 연하 한은서와 결혼

배우 윤종훈(42)이 11세 연하의 배우 한은서(32)와 1일 결혼한다.

두 사람은 2018년 방송된 SBS TV 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 오랜 교제 끝에 이날 부부의 연을 맺게 됐다.

한은서와 윤종훈. 한은서 SNS 캡처

윤종훈은 앞서 팬카페에 자필 편지를 올리고 "귀중한 인연이 생겼고 이제 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 책임감 있게 살아가겠다"고 밝혔다.

한은서 역시 소셜미디어를 통해 "오랜 시간 한결같이 곁에서 따뜻한 사랑을 보내준 사람"이라며 "평생을 함께할 사람으로서 서로를 아끼고 사랑하며 함께 걸어가겠다"고 전했다.

윤종훈은 2013년 tvN 드라마 '몬스타'로 데뷔해 '응답하라 1994', '리턴', '펜트하우스' 시리즈 등에 출연했다. 2008년 KBS 2TV '대왕 세종'으로 데뷔한 한은서는 '크리스마스에 눈이 올까요?', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '유령' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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