한국 수출 첫 9천억달러 돌파…10월 1천153억달러

우리나라의 1∼10월 누적 수출액이 사상 처음으로 9천억달러를 돌파했다.



10월 수출액이 9월에 이어 또다시 1천100억달러를 상회하는 호조를 이어간 가운데 11월 중 연간 수출액 1조달러 달성이 확실시된다.

부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. 연합뉴스

산업통상부는 10월 수출액이 1천152억8천만달러로 작년 동기보다 93.7% 증가했다고 1일 밝혔다.



9월 1천211억달러에 이어 2개월 연속으로 수출이 1천100억달러 이상을 기록했다.



이에 힘입어 1∼10월 누적 수출액은 9천300억달러로 사상 처음으로 9천억달러를 넘어섰다.



지금의 기조를 이어간다면 연간 수출 1조달러를 11월 중에 달성할 것으로 산업부는 전망했다.



지난달 반도체 수출은 564억4천만달러로 작년 10월 대비 259.4% 증가하며 두 달 연속 500억달러 이상을 기록했다.



20대 주력 수출품목 중에서는 18개 품목의 수출이 증가했다.



지역별로는 9개 지역 중 7개 지역에서 수출이 늘었다.



대(對) 중국 수출은 133.6% 증가한 269억8천만달러, 대미 수출은 185.8% 증가한 249억달러다.



10월 수입액은 36.0% 증가한 727억8천만달러로 집계됐으며, 무역수지는 425억달러 흑자로 2개월 연속 400억달러 이상을 기록했다.

<연합>

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