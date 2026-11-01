외교부 "정상외교 친교·문화교류만 부각해 평가절하 부적절"

외교부는 이재명 대통령의 해외 순방을 둘러싼 논란과 관련해 "정상외교의 전체 일정과 실질적인 성과를 고려하지 않은 채 일부 친교·문화교류 장면만을 부각하여 순방의 의미를 평가절하하는 것은 적절하지 않다"고 1일 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 7월 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 피어39를 방문해 한 어린이와 하이파이브를 하고 있다. 연합뉴스

외교부는 전날 배포한 입장문에서 "정상외교는 대통령이 대한민국을 대표해 주요국 정상들과 직접 소통하고, 국익과 국가의 미래에 중요한 현안을 논의하는 핵심적인 외교활동"이라며 이같이 설명했다.



최근 국회 국정감사에서 야당이 이 대통령의 잦은 해외 순방과 김혜경 여사의 순방 동행 등을 문제 삼으면서 정상외교를 둘러싼 공방이 이어지고 있다.



이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 "민생은 무너지는데 벌써 14차례 23개국을 순방했다"는 야당의 비판을 겨냥해 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해달라"며 반박에 나섰다.



이어 "하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외 순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주 가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식 업무 일정, 높은 업무 강도로 수시로 링거 주사를 맞으며 코피가 터지는 해외 순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"고 언급했다.



외교부는 한일 정상 간 드럼 연주와 프랑스·멕시코 순방 중 문화교류 일정들을 거론하며 각각 외교적 의미와 배경을 설명했다.



외교부는 드럼 연주와 관련해 정상회담 이후 친교 일정에서 이뤄진 것으로, 일본 측이 주최국으로서 사전에 별도 공개 없이 준비한 행사였다고 밝혔다.



그러면서 "정상 간 친교활동은 상호 신뢰와 유대를 강화하기 위한 통상적인 외교 관행"이라며 상대국 정상이 우의와 환대의 뜻으로 준비한 행사는 외교적 맥락에서 이해하고 평가할 필요가 있다고 했다.



프랑스 뤼미에르 서밋에 대해서는 이 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 초청으로 영화·영상산업의 미래를 논의하는 국제회의에 공동의장으로 참석해 회의를 주재한 것이라고 밝혔다.



이는 한국 문화산업의 국제적 위상을 반영한 것으로, 단순한 문화행사 참석과는 성격이 다르다는 게 외교부의 설명이다.



멕시코에서 현지 K팝 팬들과 만나고 한국 예술인들을 격려한 일정도 양국 국민 간 상호 이해와 우의를 증진하기 위한 공공외교 활동이었다고 밝혔다.



외교부는 앞으로 정상외교의 주요 논의와 합의사항, 후속 이행 및 구체적인 성과를 국민에게 충실히 설명하겠다고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지