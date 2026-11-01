“주식 잃고 혼자 죽기 두려워서” 日여성 살해한 30대… 경찰, 성범죄 가능성도 수사

충남 천안에서 세 차례 만난 일본인 여성을 살해한 30대 남성의 범행 동기를 규명하기 위해 경찰이 수사력을 모으고 있다. 남성은 주식 투자 손실로 자신의 처지를 비관하다 범행했다고 주장했지만, 경찰은 이를 일방적인 진술로 보고 성범죄 가능성까지 열어놓고 확인하고 있다.

1일 경찰 등에 따르면 천안서북경찰서는 20대 일본인 여성 B씨를 흉기로 살해한 혐의로 구속된 30대 남성 A씨의 휴대전화 등을 분석하며 범행 전후 행적과 진술의 신빙성을 조사하고 있다.

알고 지낸 일본인 여성을 살해한 혐의를 받는 30대 남성 A씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어서고 있다. 연합뉴스

A씨는 지난달 28일 오후 4시20분쯤 천안시 서북구 두정동의 한 오피스텔에서 B씨를 살해하고 달아난 혐의를 받는다. 미리 준비한 흉기를 소지하고 피해자의 거주지를 찾아간 것으로 조사됐다. B씨는 당시 지인에게 도움을 요청하는 전화를 걸었던 것으로 전해졌다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 도주 경로를 추적해 이튿날인 지난달 29일 오전 1시6분쯤 전북 전주시 덕진구의 한 숙박시설에서 A씨를 붙잡았다. 대전지법 천안지원은 지난달 30일 도주 우려를 이유로 구속영장을 발부했다.

A씨는 경찰 조사에서 주식 투자로 약 500만원을 잃어 극단적 선택을 생각했으며, 혼자 죽기 두려워 B씨와 함께 죽으려 했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

그러나 이 진술만으로 범행 동기를 설명하기는 어려운 상황이다. 두 사람의 만남이 범행 당일까지 세 차례에 불과한데도 왜 B씨를 범행 대상으로 삼았는지, 함께 숨지려 했다는 주장과 달리 범행 뒤 전주까지 달아난 이유는 무엇인지 등이 규명되지 않았다. 흉기를 미리 준비해 피해자를 찾아간 경위도 확인할 부분이다.

경찰은 성범죄와의 관련성도 수사하고 있다. 앞서 관할 경찰서는 지난달 31일 오전까지 성범죄 관련 정황이 없다는 입장이었으나, 같은 날 충남경찰청 관계자는 “성범죄 가능성도 열어두고 다각도로 수사하고 있다”고 밝혔다. 현재까지 성범죄가 있었는지, 범행에 성적 목적이 있었는지는 확인되지 않았다.

경찰은 휴대전화 포렌식과 부검 결과 등을 통해 A씨 진술을 객관적인 증거와 대조할 것으로 보인다. 지난달 31일 보도 기준 국립과학수사연구원의 정식 부검 결과는 나오지 않은 상태다.

두 사람이 처음 알게 된 경위도 수사 대상이다. B씨는 지난 9월 한국에서 A씨를 만났으며, 지난달 중순 단기체류 자격으로 다시 입국한 것으로 파악됐다. 경찰은 두 사람이 연인 관계는 아니었으며, 관련 스토킹 신고 이력도 없다고 설명했다.

A씨가 만남 경위를 진술했지만 피해자의 휴대전화가 잠겨 있어 경찰은 그의 설명만으로 사실관계를 확정하기 어렵다는 입장이다. 일부 일본 온라인 매체에서 언급된 언어교환 애플리케이션을 통한 만남 역시 경찰 수사로 확인된 사실은 아니다.

일본 언론도 사건을 잇달아 보도하고 있다. TBS와 후지TV 등은 한국 경찰의 수사와 A씨의 검거·구속 소식을 전했다. TBS는 주한 일본대사관이 피해자 가족과 연락하며 지원하겠다는 입장을 밝혔다고 보도했다.

B씨 유족은 지난달 30일 경찰과의 면담에서 A씨에 대한 엄중한 처벌을 요청한 것으로 전해졌다.

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