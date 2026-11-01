전국 흐리고 곳곳 비…서울·인천 등 밤까지 내릴듯

일요일인 1일은 전국이 대체로 흐리고, 곳곳에 비가 내리겠다.



오전부터 중부지방, 오후부터 남부지방과 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다. 오전에 전북과 경북권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.

서울 영등포구 여의도공원 인근에서 시민들이 낙엽이 쌓여 있는 길을 걷고 있다. 연합뉴스

서울·인천·경기북부와 강원중·북부는 이날 밤까지, 그 밖의 중부지방과 남부지방, 제주도는 2일 새벽까지 비가 내리겠다.



오후에 수도권과 강원도는 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.



예상 강수량(1~2일)은 서해5도 5∼10㎜, 서울·인천·경기 북부 5㎜ 안팎, 경기 남부 5㎜ 안팎, 강원도 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남과 충북 5∼20㎜, 광주·전남 5∼40㎜, 전북 5∼20㎜, 부산·울산·경남 5∼40㎜, 대구·경북 5∼20㎜, 제주도 산지·중산간 20∼60㎜, 제주도 해안 5∼40㎜다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 8.2도, 인천 10.0도, 수원 7.7도, 춘천 5.4도, 강릉 14.1도, 청주 8.5도, 대전 7.5도, 전주 8.6도, 광주 8.9도, 제주 14.1도, 대구 7.5도, 부산 14.1도, 울산 11.1도, 창원 11.2도 등이다.



낮 기온은 10∼18도로 예보됐다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해·남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

<연합>

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