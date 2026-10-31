국힘 "국민이 돼지인가" 맹폭…李대통령 "돼지 눈엔 돼지만 보여"

이재명 대통령이 잦은 해외 순방을 문제 삼는 야권의 비판에 대해 강한 어조로 반박하고 나서자, 국민의힘이 이를 즉각 ‘국민 비하 발언’으로 규정하며 거세게 반발하고 나섰다. 정치권은 외교 일정을 둘러싼 공방이 감정적 수사로까지 번지며 가파른 대치 국면에 들어섰다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 선관위 특검 공개검증 현장에서 이동하고 있다. 연합뉴스

31일 정치권에 따르면 발단의 시작은 이 대통령의 소셜미디어 게시글이었다. 이 대통령은 이날 자신의 X(옛 트위터) 계정을 통해 최근 야당과 일부 여론이 제기한 ‘외유성 순방’ 주장을 조목조목 반박했다.

이 대통령은 해당 글에서 수많은 사전 준비와 빽빽한 공식 일정을 소화하며 수시로 링거를 맞고 코피를 터뜨리는 강행군을 언급했다. 이어 그는 “부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해 주시기를 바란다”라는 표현을 사용해 비판 세력의 시각을 정면으로 맞받아쳤다.

대통령의 이 같은 발언이 알려지자 야권은 일제히 격앙된 반응을 보였다. 국민의힘 장동혁 대표는 페이스북을 통해 “링거 맞고 코피 터진다니, 그렇게 바쁜 사람이 배우들 만나 셀카 찍을 시간은 있나”라고 직격했다.

이어 장 대표는 “돼지 눈에는 돼지만 보인다고 했는데, 그렇다면 본인을 비판하는 국민은 전부 돼지로 보이는 것인가”라며 “국민은 돼지가 아니다”라고 강하게 날을 세웠다.

당내 다른 인사들의 비판도 이어졌다. 조용술 대변인은 논평을 통해 “국민의 정당한 문제 제기를 깎아내리는 것도 모자라 돼지에까지 빗대는 오만함을 드러냈다”고 비판 가세에 나섰으며, 성일종 의원 역시 페이스북을 통해 “서민의 삶이 무너진 상황에서 외유성 논란에 대한 반성 대신 국민을 향해 막말을 쏟아냈다”고 지적했다.

대통령의 순방 성과와 진정성을 둘러싼 여야의 시각차가 고발전 수준의 거친 공방으로 격화되면서, 향후 정국 운영을 두고 양측의 충돌은 당분간 더욱 가열될 것으로 전망된다.

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