최태원·삼성 사장단 잇따라 만난 올트먼…AI 인프라·경영전략 논의

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 31일 최태원 SK그룹 회장과 삼성그룹 주요 계열사 사장단을 만났다. 지난해 SK·삼성과 대규모 AI 인프라 구축 사업인 ‘스타게이트’ 협력에 나선 오픈AI가 국내 기업들과 인공지능(AI) 분야 협력을 확대할지 주목된다.

이날 재계에 따르면 최 회장은 서울 모처에서 올트먼 CEO와 만나 오찬을 함께했다. SK하이닉스와 SK텔레콤 주요 임원들도 참석한 것으로 전해졌다. 구체적인 논의 내용은 알려지지 않았다. 다만 양측이 추진해 온 고대역폭메모리(HBM) 공급과 국내 AI 데이터센터 구축 등 기존 협력 사업의 진행 상황과 향후 방향에 관해 의견을 나눴을 가능성이 제기된다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 삼성그룹 주요 계열사 사장단 50여명이 31일 경기 용인 삼성인력개발원에서 ''샘 올트먼 오픈AI CEO 초청 사장단 간담회''를 하고 있다. 삼성전자 제공

올트먼 CEO는 이날 삼성그룹 주요 계열사 사장단과도 만났다. 삼성은 경기 용인 삼성인력개발원에서 ‘샘 올트먼 오픈AI CEO 초청 사장단 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(반도체)부문장 부회장과 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품)부문장 사장 등 전자·금융·바이오 분야 주요 계열사 사장단 50여명이 참석했다.

삼성 사장단은 올트먼 CEO와 ‘AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택’을 주제로 AI 기술의 발전 방향과 새로운 시장·사업 기회를 논의했다. AI가 기업의 의사결정과 조직 운영에 미칠 영향을 살펴보고, 변화하는 경영 환경에서 경영진이 갖춰야 할 역량에 대해서도 의견을 나눴다.

올트먼 CEO는 간담회에서 “앞으로는 단순히 AI를 사용한다는 이유만으로 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수는 없을 것”이라며 “경쟁 우위는 AI를 어떻게 활용해 더 빠르게 움직이고, 더 나은 제품을 만들며 경쟁사보다 앞서 나가느냐에 달려있다”고 강조했다.

기업용 챗GPT인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 도입을 실질적인 업무 변화와 경쟁력 강화로 연결하는 방안도 논의됐다. 오픈AI는 이번 만남에서 기존 인프라 협력에 더해 삼성 계열사 전반의 AI 도입·활용 전략으로 논의 범위를 넓혔다고 설명했다.

올트먼 CEO는 오픈AI의 코딩 에이전트 ‘코덱스’를 편리하게 사용할 수 있도록 돕는 ‘코덱스 마이크로 키보드’를 삼성 경영진에게 선물하기도 했다. 이번 방문에는 리차드 호 하드웨어 담당 부사장과 키란 마니 아시아태평양·일본총괄 대표 등 오픈AI 주요 경영진도 동행했다.

이번 간담회는 삼성의 전사적인 AI 전환(AX)을 위한 사장단 교육의 일환으로 마련됐다. 사장단은 간담회에 앞서 흩어진 경영 자료를 AI로 정리해 ‘지식저장소’를 구축하고 의사결정에 활용하는 실습 교육도 받았다. 삼성은 지난 6월 사장단을 시작으로 약 2300명의 임원을 대상으로 AI 교육을 추진했으며, 내년 2월까지 전 임직원 대상 교육을 완료할 계획이다.

삼성과 SK는 지난해 10월 오픈AI와 각각 협력 관계를 맺고 스타게이트 사업 참여를 추진해 왔다. 삼성전자는 오픈AI와 협력의향서(LOI)를 체결하고 스타게이트에 필요한 메모리 반도체 공급을 추진했다. 삼성SDS는 AI 데이터센터 구축과 기업용 AI 서비스 분야에서 협력하기로 했으며, 삼성물산과 삼성중공업은 해상 부유식 데이터센터 공동 개발에 나서기로 했다.

SK는 지난해 10월1일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 오픈AI와 메모리 공급 의향서 및 서남권 AI 데이터센터 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다. SK하이닉스는 스타게이트에 필요한 HBM 수요에 대응할 생산 체제를 구축하고, SK텔레콤은 오픈AI와 국내 서남권 AI 데이터센터의 개발·건설·운영을 공동 추진한다는 구상이다.

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