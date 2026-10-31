아이 콧물·재채기 오래간다면…감기 아닌 알레르기 비염일 수도

열이 없으면서 맑은 콧물과 재채기가 반복되거나 특정 환경에서 증상이 심해진다면 알레르기 비염을 의심해 볼 필요가 있다. 클립아트코리아

아이에게 콧물과 기침이 반복되거나 오랫동안 이어진다면 단순 감기가 아닌 알레르기 비염을 의심해볼 필요가 있다.

특히 열이 나지 않으면서 맑은 콧물과 재채기가 반복되고 특정 계절이나 장소에서 증상이 심해진다면 알레르기 질환 여부를 확인하는 것이 좋다.

31일 의료계에 따르면 알레르기 비염은 우리 몸의 면역체계가 일반적으로 해롭지 않은 물질에 과민하게 반응해 코 점막에 염증이 생기는 질환이다. 주요 원인 물질로는 집먼지 진드기, 꽃가루, 곰팡이, 반려동물의 비듬 등이 꼽힌다.

원인 물질에 따라 증상이 나타나는 상황도 다르다. 집먼지 진드기에 민감한 아이는 침구나 실내 먼지에 노출될 때 증상이 심해질 수 있고, 꽃가루에 민감한 아이는 특정 계절에 콧물과 재채기가 반복될 수 있다. 부모 등 가족에게 알레르기 질환이 있다면 아이에게도 발생할 가능성이 높아진다.

알레르기 비염은 소아청소년에게 비교적 흔하게 나타난다. 증상이 반복되면 코막힘으로 잠을 설치거나 낮 동안 피로와 집중력 저하를 겪을 수 있다. 단순히 콧물을 멈추는 데 그치지 않고 원인을 확인해 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

감기와 알레르기 비염은 콧물과 코막힘 등 비슷한 증상을 보이지만 양상에는 차이가 있다. 감기는 바이러스 감염으로 발생하며 콧물과 함께 목 통증, 발열, 몸살 등이 나타날 수 있다. 대체로 1∼2주 이내에 호전되지만 기침은 더 오래 이어지기도 한다.

반면 알레르기 비염은 맑은 콧물과 반복적인 재채기, 코나 눈의 가려움증이 주요 증상이다. 열이 없는 경우가 많고 아침에 일어난 직후나 특정 장소에서 증상이 심해지기도 한다. 수주 이상 지속되거나 호전과 악화를 반복하는 것도 특징이다.

증상만으로 두 질환을 정확하게 구별하기는 어렵다. 감기와 알레르기 비염이 함께 나타날 수도 있기 때문이다. 특히 콧물이 목 뒤로 넘어가면 기침이 계속될 수 있다. 밤에 기침이 심해지거나 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 소리가 난다면 소아 천식 등 다른 호흡기 질환이 있는지도 확인해야 한다.

아이의 콧물과 기침이 오래 지속되거나 반복된다면 증상이 시작된 시기와 심해지는 환경 등을 살펴 의료진의 진료를 받는 것이 좋다. 필요에 따라 알레르기 검사도 시행할 수 있다.

대표적인 검사로는 혈액에서 특정 알레르기 물질에 반응하는 항체를 확인하는 특이 IgE 검사와 피부에 소량의 알레르기 물질을 접촉시켜 반응을 살펴보는 피부단자검사가 있다. 기침이 오래 지속되거나 천식이 의심되는 경우에는 아이의 나이와 상태에 따라 폐 기능검사 등을 고려할 수 있다.

검사에서 특정 물질에 양성 반응이 나왔다고 해서 반드시 해당 물질이 현재 증상의 원인이라고 단정할 수는 없다. 검사 결과와 실제 증상, 생활환경을 함께 살펴야 정확한 진단이 가능하다.

치료는 아이의 나이와 증상 정도, 동반 질환 등을 고려해 결정한다. 알레르기 비염에는 증상을 완화하는 항히스타민제나 비강 분무제 등을 사용할 수 있으며, 천식이 함께 있다면 별도의 치료가 필요하다. 약물은 보호자가 임의로 용량을 바꾸거나 중단하지 말고 의료진의 지시에 따라 사용해야 한다.

약물 치료와 함께 알레르기 원인 물질에 대한 노출을 줄이는 것도 중요하다. 집먼지 진드기가 원인이라면 침구를 정기적으로 세탁하고 실내 먼지를 관리하는 것이 도움이 된다. 꽃가루에 민감한 아이라면 꽃가루가 많이 날리는 날 야외활동에 주의하고 외출 후 손과 얼굴을 씻는 습관을 들이는 것이 좋다.

담배 연기와 매연, 강한 향기 등 호흡기를 자극하는 환경도 가능한 한 피해야 한다. 모든 원인 물질을 완전히 없애기는 어려운 만큼 아이에게 증상을 유발하는 요인을 파악해 실천할 수 있는 방법부터 꾸준히 관리하는 것이 바람직하다.

오준영 울산엘리야병원 소아청소년센터 과장(소아청소년과 전문의)은 “아이들에게 흔히 나타나는 콧물과 기침을 단순 감기로 생각해 넘기기 쉽지만 증상이 반복되거나 오랫동안 지속된다면 알레르기 질환 여부를 확인할 필요가 있다”며 “특히 열이 없으면서 아침마다 재채기와 맑은 콧물이 반복되거나 특정 환경에서 증상이 심해진다면 진료를 받아보는 것이 좋다”고 말했다.

이어 “환절기마다 아이가 콧물과 기침을 반복한다면 감기라고 단정하지 말고 정확한 진단을 통해 원인을 확인하고 아이에게 맞는 치료와 생활 관리 방법을 찾는 것이 중요하다”고 강조했다.

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