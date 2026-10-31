삼성 사장단, 샘 올트먼과 AI 미래 논의…‘전사 AX 대전환 속도’

삼성그룹 주요 계열사 사장단 50여명이 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 만나 인공지능(AI) 산업의 미래와 사업 기회를 논의했다. 삼성은 경영진의 AI 활용 역량을 높이고 전사적인 AI 전환(AX)에 속도를 낸다는 방침이다.

사진 = 삼성전자 제공

31일 업계에 따르면 삼성은 이날 경기도 용인 삼성인력개발원에서 ‘샘 올트먼 오픈AI CEO 초청 사장단 간담회’를 개최했다. 이날 간담회에는 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(반도체)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품)부문장(사장)을 비롯해 전자·금융·바이오 분야 주요 계열사 사장단 50여명이 참석했다.

참석자들은 ‘AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택’을 주제로 AI 기술의 발전 방향과 활용 가능성, AI를 기반으로 새롭게 형성될 시장과 사업 기회 등을 논의했다. AI가 기업의 의사결정과 조직 운영에 미칠 영향과 급변하는 경영 환경에서 경영진이 갖춰야 할 역량도 살펴봤다.

올트먼 CEO는 “앞으로는 단순히 AI를 사용한다는 이유만으로 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수는 없을 것”이라며 “경쟁 우위는 AI를 어떻게 활용해 더 빠르게 움직이고, 더 나은 제품을 만들며 경쟁사보다 앞서 나가느냐에 달려 있다”고 강조했다.

이번 간담회는 삼성의 전사적 AX 추진을 위한 사장단 교육의 일환으로 마련됐다.

삼성 사장단은 간담회에 앞서 생성형 AI 실습 교육도 받았다. 여러 곳에 흩어진 경영 자료를 AI로 정리해 개인별 지식저장소를 구축하고 이를 의사결정에 활용하는 방법 등을 익혔다.

삼성은 경영진부터 AI 활용 역량을 높여 실제 업무 현장에 AI를 정착시킨다는 계획이다. 지난 6월 사장단을 대상으로 첫 AI 집중교육을 실시한 데 이어 약 2300명의 임원을 대상으로 교육을 진행했다. 일반 직원까지 교육 대상을 확대해 2027년 2월까지 전 임직원의 AI 교육을 마친다는 목표다.

전사적인 AI 도입도 확대하고 있다. 삼성은 지난 6월부터 연구개발과 생산, 마케팅, 지원 업무 등 전 분야에 AI를 도입하는 ‘AI 대전환’을 추진하고 있다. 관계사별 사업 특성과 업무 환경에 맞는 AI 활용 방안을 마련하고 외부 생성형 AI 서비스의 업무 활용도 확대하고 있다.

삼성과 오픈AI의 협력도 이어지고 있다. 삼성전자와 오픈AI는 지난해 10월 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 협력의향서(LOI)를 체결하고 오픈AI의 ‘스타게이트’ 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 공급을 추진해 왔다.

삼성SDS는 AI 데이터센터 구축과 기업용 AI 서비스 분야에서 협력하기로 했으며, 삼성물산과 삼성중공업은 해상 부유식 데이터센터 공동 개발을 추진하기로 했다. 이재용 삼성전자 회장도 올해 7월 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문하는 등 양사 간 교류를 이어왔다.

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삼성은 관계사별 AI 전담조직을 중심으로 사업 특성에 맞는 AX 전략을 수립하고 데이터와 AI 모델의 운영·활용을 지원할 계획이다.

삼성 관계자는 “관계사별 AX 추진 성과를 지속 점검하고 실행 과제를 구체화해 AI 중심의 경영 체계를 정착시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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