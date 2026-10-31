[속보] “돼지 눈엔 돼지만”…李대통령, 야당 ‘외유성 순방’ 비판에 강력 반박

이재명 대통령이 대통령의 해외 순방 일정을 외유성 방문으로 규정한 야당의 공격을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 과도한 일정과 높은 업무 강도를 감내하며 외교 성과를 내고 있음에도 정치적 공세로 폄훼하고 있다는 입장을 분명히 한 것이다.

야당의 ‘외유성 순방’ 비판을 향해 “부처 눈에는 부처만, 돼지 눈에는 돼지만 보인다”며 강도 높은 반박 메시지를 낸 이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 31일 오전 개인 X(옛 트위터) 계정을 통해 대통령 순방의 고충과 당위성을 강조한 한 누리꾼의 게시글을 공유하며 야권의 주장을 정면으로 반박했다.

이 대통령은 해당 글에서 “하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빡한 공식업무 일정, 높은 업무강도로 수시로 링거주사 맞으며 코피 터지는 해외순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다”고 적었다.

이어 무학대사의 고사를 인용해 “부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해달라”며 야당의 시각을 비판했다.

또한 순방의 실제 강도와 성과에 대해서도 자신감을 내보였다. 이 대통령은 “전·현직 대통령의 해외순방 일정과 업무강도, 그 결과로서 순방성과의 차이는 함께 경험하는 동행기자단이 더 잘 알 것”이라고 강조했다.

이번 논쟁은 앞서 열린 국회 국정감사에서 야당이 이 대통령의 해외 순방 횟수가 과도하고 영부인 동행이 부적절하다는 문제를 제기하면서 촉발됐다.

이에 대해 전날 위성락 국가안보실장이 춘추관 브리핑을 통해 정상 외교의 필수적 특성과 다자회의 및 양자 외교의 일정을 설명하며 “특별히 너무 많다거나 영부인 동행을 문제 삼는 것은 공정하지 않다”고 해명한 바 있다. 이 대통령의 이번 메시지는 참모진의 해명에 이어 대통령이 직접 전면에 나서 야당의 순방 공세를 끊어내겠다는 의지로 풀이된다.

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