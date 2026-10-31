‘아침 최저 4도’ 쌀쌀…오전까지 중부 곳곳 약한 비 [오늘날씨]

토요일인 31일은 새벽까지 수도권과 강원도, 충청권 등 중부 지방을 중심으로 약한 비가 내리겠다. 아침 최저기온은 4도까지 떨어져 쌀쌀하겠고, 오전에는 내륙 곳곳에 짙은 안개가 끼겠다.

서울 종로구 광화문 사거리에서 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날은 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 이른 새벽까지 경기 북서부를 제외한 수도권과 강원 내륙·산지, 세종·충남 북부, 충북 중·북부에 1㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

경기 북서부와 그 밖의 충청권, 전북, 경북 중·북부 내륙과 북동 산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다. 흐리던 하늘은 오전부터 서해상에 위치한 고기압의 영향으로 차차 맑아지겠으나 밤부터 다시 흐려질 전망이다.

아침 최저기온은 4~13도, 낮 최고기온은 14~21도로 예보됐다. 주요 도시별 최저기온은 서울·인천 8도, 춘천 5도, 강릉 13도, 대전 10도, 대구 7도, 전주·광주 10도, 부산 11도, 제주 15도다.

낮 최고기온은 서울·인천 14도, 춘천 15도, 강릉 19도, 대전 17도, 대구·광주 19도, 전주 18도, 부산·제주 21도로 예상된다.

새벽부터 오전 사이 충남 내륙과 충북 중·북부, 전북 내륙, 전남권, 경북 중·북부 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다.

해안 교량과 강·호수·골짜기 인근 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 교통안전에 유의해야 한다. 짙은 안개로 항공기 운항에 차질이 발생할 가능성도 있는 만큼 항공교통 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하는 것이 좋겠다.

새벽 사이 강원 산지와 동해안에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다. 오전부터 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다에도 시속 20~60㎞의 강풍과 함께 1~3.5m의 높은 물결이 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 대체로 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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