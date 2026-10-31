한미일 외교장관 "한반도 비핵화 노력 지속"…北 긴장완화 촉구

한국과 미국, 일본 외교장관은 30일(현지시간) 한반도 평화·안정과 비핵화 목표 실현을 위한 노력을 지속하기로 하고, 북한에도 동참을 촉구했다.



외교부에 따르면 조현 외교부 장관은 이날 미국 애틀랜타에서 열린 주요 20개국(G20) 외교장관회의를 계기로 마코 루비오 미 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 만나 한미일 외교장관회의를 개최했다.

30일(현지시간) 조현 외교부 장관(왼쪽)과 마코 루비오 미 국무부 장관(가운데), 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 미국 조지아주 애틀랜타에서 3자 회담을 진행했다. 외교부 제공

3국 장관은 최근 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고, 북한이 한반도 긴장 완화와 평화 정착을 위한 노력에 동참할 것을 촉구했다.



또 긴밀한 공조를 바탕으로 견고한 대북 억제 태세를 유지하며, 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정 및 비핵화 목표 실현을 위해 노력하기로 했다.



조 장관은 긴밀한 한미 공조 아래 한반도 평화체제를 구축하고 북미대화를 재개하기 위해 '페이스메이커'로서 역할과 책임을 다하겠다고 강조했다.



미 국무부도 3국 장관이 북한의 완전한 비핵화와 유엔 안전보장이사회 결의의 전면적 이행에 대한 확고한 의지를 재확인했다고 밝혔다.



국무부에 따르면 3국 장관이 이행 의지를 강조한 안보리 결의에는 북한의 핵·탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출 지원 행위를 금지한다는 내용이 포함된다.



아울러 북한의 유엔 안보리 제재 위반과 회피 행위를 적발하는 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동을 높이 평가했다.



국무부는 3국 장관이 대만해협 전역에서의 평화와 안정 유지가 중요하다는 점도 강조했다고 밝혔다.



루비오 장관은 중국의 남중국해 지배권 확보 시도와 동중국해·서해에서의 강압적 행태, 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 훼손하는 중국과 러시아 간 협력 문제도 거론했다고 국무부는 밝혔다.



외교부 보도자료는 중국에 대한 직접적 언급 없이 '현상을 일방적으로 변경하려는 시도'를 포함해 주요 역내·글로벌 정세에 대한 평가를 3국 장관이 공유하고 관련 소통과 공조를 강화하기로 했다고만 전했다.



경제안보 분야에서는 글로벌 에너지 위기 등 공급망 취약성에 대한 문제의식을 공유하고, 핵심광물 공급망 다변화와 소형모듈원자로(SMR), 인공지능(AI), 핵심신흥기술 등의 실질 협력을 강화하기로 했다.



이들 장관은 이날 태평양 북극 지역에서 해양 협력과 경제적 파트너십을 모색하기 위한 '3국 북극·태평양 파트너십'(TAPP) 협력각서(MOC)에 서명했다.



외교부에 따르면 3국은 이를 바탕으로 북극 태평양 지역의 해양 안전 및 비상 대응 활동과 역내 경제협력을 강화하기로 했으며, 관련 협력은 북극이사회와 이번에 신설하기로 한 실무그룹(워킹그룹) 등을 통해 구체화할 예정이다.



한미일 3국이 외교장관회의를 연 것은 지난달 유엔총회 계기 이후 한 달여 만이다.



한편 조 장관은 이번 G20 외교장관회의를 계기로 루비오 장관과 별도로 환담하고 양국 관계와 고위급 교류, 비자 문제 등 한미 간 현안에 대해 의견을 교환했다.



한미 외교장관의 별도 대면은 최근 국회의원들의 미국 방문 비자 발급 차질, 안보 협의 지연 등 한미관계가 녹록지 않다는 평가가 나오는 가운데 이뤄졌다. 다만 외교부는 양 장관 사이에 오간 논의 내용은 구체적으로 밝히지 않았다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지