과일 라벨 붙이고 나만의 라면 만들고…유통업계 팝업 경쟁 뜨겁다

과일에 붙은 작은 라벨이 체험 행사의 주제가 됐다. 소비자가 직접 면과 스프를 골라 자신만의 라면을 만들고, 유명 마라톤 선수의 이름을 내건 호두과자를 맛보는 공간도 등장했다.

농심 제공

유통업계가 제품을 진열하고 판매하는 방식에서 벗어나 소비자가 브랜드를 직접 경험할 수 있는 팝업스토어를 잇달아 선보이고 있다. 게임과 시식, 한정판 굿즈를 결합해 브랜드에 대한 관심을 높이고 구매로 연결하려는 전략이다.

31일 업계에 따르면 과일 생산·유통 전문 기업 돌(Dole)코리아는 지난 30일부터 11월 1일까지 서울 삼성동 코엑스 라이브플라자 지하 2층에서 '과일은 라벨로 말한다' 팝업스토어를 운영한다.

이번 행사는 과일에 붙은 'Dole' 라벨의 의미를 소비자들에게 알리기 위해 마련됐다. 돌코리아는 적합한 재배 환경에서 생산하고 자체 품질 선별 기준을 충족한 과일에 브랜드 라벨을 부착하고 있다.

행사장은 브랜드명 D·O·L·E를 활용한 4개 체험존으로 꾸몄다. 방문객이 각 공간에서 미션을 수행하고 스탬프 4개를 모으면 하나의 돌 라벨이 완성된다.

'D' 존에서는 키즈 쿠킹클래스 500회 달성을 기념해 스톱워치를 5.00초에 맞추는 게임이 열린다. 'O' 존에서는 노란 바나나와 갈색 반점이 생긴 바나나 가운데 선호하는 제품을 선택할 수 있다.

'L' 존에서는 과일 라벨을 활용한 경품 뽑기를, 'E' 존에서는 바나나·파인애플·아보카도 캐릭터 키링을 뽑는 크레인 게임을 진행한다.

농심은 서울 성수동에서 신라면 출시 40주년을 기념한 팝업스토어 '신라면분식 더 팩토리'를 운영하고 있다.

제품을 구매하는 데 그치지 않고 소비자가 직접 라면을 만들어 먹는 체험에 초점을 맞췄다.

1층에서는 국내에서 쉽게 접하기 어려운 수출 전용 라면과 공장에서 직송한 라면, 신라면 관련 굿즈를 판매한다.

2층에는 '내가만드는라면' 체험 공간을 마련했다. 방문객이 면과 스프를 고르고 12가지 토핑 가운데 5가지를 선택해 자신만의 라면을 완성하는 방식이다. 완성한 라면은 현장에서 직접 끓여 먹을 수 있다.

체험 가격은 4000원이다. 팝업스토어는 성동구 성수일로4길 52에 있으며, 2층 체험존은 오전 11시부터 오후 7시까지 운영된다.

신라면이라는 익숙한 제품을 소비자 취향에 맞게 재구성하도록 한 점이 특징이다. 농심은 이를 통해 신라면의 브랜드 역사를 알리는 동시에 소비자들이 제품을 직접 경험할 기회를 제공하고 있다.

호두과자 브랜드 봉주호두는 마라톤 선수 이봉주와 함께 지난 30일부터 11월 1일까지 서울 성동구 연무장길 37-21에서 '성수로 달려온 봉주' 팝업스토어를 운영한다.

이번 행사에서는 호두과자 시식과 함께 이봉주 선수의 마라톤 인생을 살펴볼 수 있는 전시를 마련했다.

보스턴 마라톤 우승 메달과 유니폼, 운동화 등 선수의 소장품을 공개하고 럭키드로우와 러닝 관련 프로그램도 선보인다. 11월 1일 오후 3시에는 이봉주 선수의 사인회가 예정돼 있다.

팝업스토어 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다.

식품과 스포츠를 결합한 이번 행사는 제품을 맛보는 경험에 선수의 이야기와 소장품 전시를 더했다. 소비자들이 브랜드를 기억할 수 있는 요소를 제품 밖으로 확장한 사례다.

세 브랜드가 팝업스토어에서 강조하는 요소는 서로 다르다. 공통점은 소비자가 단순히 제품을 보는 데 그치지 않고 체험 과정에 참여하도록 설계했다는 것이다.

식품업계의 팝업스토어는 신제품 홍보뿐 아니라 기존 브랜드를 새롭게 알리는 공간으로도 활용되고 있다. 소비자가 제품을 직접 맛보고 체험한 경험이 브랜드에 대한 관심과 재구매로 이어질 수 있다는 판단에서다.

체험 행사의 인기가 실제 매출 증가나 장기적인 고객 확보로 연결되는지는 별도로 확인할 필요가 있다. 일회성 방문을 넘어 소비자의 구매 행동을 얼마나 바꿀 수 있을지가 관건이다.

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