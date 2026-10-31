'김구라 아들' 그리 "3년 내 결혼 목표"

방송인 김구라의 아들이자 래퍼 겸 방송인 그리가 결혼 계획을 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '김그리'에는 '결정사 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 그리는 결혼정보회사를 찾아 상담을 받았다.

본격적인 상담이 시작되자 그리는 수입을 솔직하게 공개했다.

그는 연봉 질문에 "작년에는 군대에 있었다. 올해 전역해서 애매하지만 그래도 꽤나 벌었을 때는 연에 2~3억은 벌지 않았을까 싶다"고 했다. 이어 "작년, 재작년은 수입이 아예 없었고, 올해는 전역했기 때문에 거의 없다"고 덧붙였다.

보유 자산에 대해서는 대출을 받아 구리에 30평대 아파트를 직접 마련했다고 밝혔다. 그러면서 "1억까지는 아니지만 몇천만원 정도 모아둔 돈도 있다. 제가 여행을 워낙 좋아해서 돈을 잘 모으지는 못했다"고 했다.

그리는 이상형에 대해 "내 여자친구가 이상형에 가까운 사람"이라며 "얼굴에 귀여운 느낌이 있어야 하고, 웃을 때 가짜 미소를 지으면 안 된다"고 했다.

그는 결혼 시기를 묻자 "3년 안에 하고 싶다"고 답했다. 2세 계획에 대해서는 "아이를 둘 낳고 싶다"고 답했다.

<뉴시스>

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