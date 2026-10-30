‘유흥비 마련’ 70대 뒤쫓아가 살해·금품 갈취… 20대 구속기소

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유흥비 마련을 목적으로 일면식 없는 70대 노인을 살해하고 금품을 빼앗은 20대 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울북부지방공소청은 강도살인 및 여신전문금융업법 위반 등 혐의로 오모(27)씨를 30일 구속기소했다고 밝혔다.

오씨는 지난 3일 오후 11시쯤 술에 취한 채 귀가하던 70대 남성 A씨의 주거지까지 뒤따라가 흉기와 허리띠 등으로 살해한 혐의를 받는다. 이어 A씨 집에서 신용카드와 휴대전화, 금반지 등을 훔친 뒤 해당 신용카드로 수백만 원 상당의 유흥비를 결제한 혐의다.

오씨는 초기 경찰 조사에서 “A씨와 길에서 어깨가 부딪쳐 항의하러 찾아가 우발적으로 범행했다”는 취지로 진술했으나, 수사 결과 이를 입증할 증거는 확인되지 않았다. 법원은 지난 7일 증거인멸과 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.

경찰은 오씨의 강도 범행 정황을 확인하고 죄명을 살인에서 강도살인으로 변경해 사건을 공소청에 송치했다.

공소청은 송치 이후 보완수사를 요구해 오씨의 계좌 거래내역을 확보하고 핵심 목격자를 조사했다. 그 결과 오씨가 경제적으로 궁핍한 상태에서 유흥비를 마련하기 위해 범행한 사실을 규명했다.

공소청은 피해자 유족에 대한 경제적 지원을 의뢰하는 한편, 피고인에게 죄에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 만전을 기한다는 방침이다.

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